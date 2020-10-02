В аварії на Львівщині загинув хлопець з Луцька

На Львівщині внаслідок ДТП загинув 24-річний житель Волинської області.
Про це повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.
Інформують, що дорожньо-транспортна пригода сталася 1 жовтня близько 14:00 год. поблизу села Сабанівка Радехівського району.
На автодорозі Львів-Луцьк водій автомобіля “Опель Віваро”, мешканець м. Луцьк 1996 року народження, не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та здійснив зіткнення з деревом.
Внаслідок ДТП водій автомобіля від отриманих травм помер в Радехівській ЦРЛ