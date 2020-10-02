Названы 6 продуктов, которые помогут уменьшить боль в суставах

Осень принесла с собой не только золото листвы и дожди, но и обострение различных хронических заболеваний. Дают знать о себе суставы — появляется ноющая или острая боль. Существует много способов снятия боли, в том числе нестероидные противовоспалительные средства, различные процедуры. Но мало кому известно, что предупредить артрозы или уменьшить их болевые проявления можно, если скорректировать свой рацион, добавив в него различные продукты.Врачи клиник Vita Medical на официальной странице в соцсети рассказали, на какие продукты стоит налегать, чтобы меньше страдать от боли.Читайте на Информинг.Ру: Названы 5 критических признаков дефицита витамина D Необходимо непременно включить в свой рацион рыбу жирных сортов — лосось, сельдь, сардины. Жирные кислоты, которые она содержит, уменьшают воспаление. А витамин D уменьшает припухлость и способствует снятию боли. Ежедневно рекомендуется съедать 80 граммов рыбы.Оливковое масло — еще один незаменимый продукт для тех, у кого болят суставы. Олеокантал в ее составе блокирует воспаление. Принято считать, что три столовые ложки оливкового масла соразмерны десятой части дневной дозы такого противовоспалительного средства, как ибупрофен. В профилактических целях достаточно употреблять одну столовую ложку такого масла.

Витамин С осенью поможет не только при простудных заболеваниях. Аскорбиновая кислота защищает коллаген от разрушения — а он один из важнейших компонентов для здоровья суставов. Согласно исследованиям, если организм получает ежедневно дневную норму витамина С, частота воспалений снижается на 45 процентов. Достаточно съедать 1-2 апельсина ежедневно или получать аскорбинку в таблетированной форме.Без лука тем, у кого болят суставы, также не обойтись. В этом удивительном овоще содержится антиоксидант кверцетин. Он действует по аналогии с аспирином, снижая уровень воспаления. Кушать лук необходимо в разумных количествах, дабы не спровоцировать проблемы с желудком. Однако кверцетин также содержится в капусте и помидорах черри. Для того, чтобы антиоксидант подействовал, достаточно ежедневно съедать небольшое количество этих продуктов.Вишня — известное средство при артритах. Она очень быстро уменьшает проявления артроза. В сезон рекомендуется кушать по половине стакана вишни.Зеленый чай богат антиоксидантами. Они способны значительно уменьшить проявления артрита и артроза. Ежедневно достаточно 3 чашек напитка.Но важно помнить, что одних только этих продуктов недостаточно для того, чтобы избавиться от боли, если она уже проявилась. Необходимо непременно обратиться к доктору. А продукты могут использоваться в качестве вспомогательного средства. Яндекс Дзен