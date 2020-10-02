Эрдоган ответил на заявление Путина, Трампа и Макрона по Карабаху

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Umit Bektas/Reuters

Президент Турции Таийп Эрдоган заявил, что призывы Минской группы ОБСЕ к прекращению военных действий в Нагорном Карабахе являются недопустимыми, передает Reuters.

«Учитывая, что США, Россия и Франция пренебрегали этой проблемой в течение почти 30 лет, недопустимо, чтобы они искали пути прекращения огня», — сказал турецкий лидер.

Он подчеркнул, что бои в регионе прекратятся только в том случае, если «армянские оккупанты» уйдут из Нагорного Карабаха.

Ранее президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон (как главы стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ) приняли совместное заявление по ситуации в Карабахе.

Они призвали стороны немедленно прекратить военные действия и сесть за стол переговоров.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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