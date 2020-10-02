Украинская легкоатлетка порассуждала о сексе на колесе обозрения

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих порассуждала о сексе на колесе обозрения. Интервью со спортсменкой опубликовано на канале «ОТДУШИВДУШУ» в YouTube.

Отвечая на вопрос о половых контактах в экстремальных местах, прыгунья в высоту отметила, что она еще молодая и не может похвастаться таким опытом. При этом Магучих отметила, что ей было бы интересно попробовать секс на колесе обозрения, однако кабинка обязательно должна быть застекленной.

19-летняя Магучих завоевала серебряную медаль в прыжках в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике 2019 года. Золото досталось россиянке Марии Ласицкене. Кроме того, украинке принадлежит мировой рекорд среди юниоров.

В начале июня американская боксерша Вирджиния Фукс оправдана по делу о применении допинга. В ходе расследования выяснилось, что запрещенные препараты попали в ее организм после полового акта.