Москве предрекли падение цен на квартиры

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Повышенный спрос на московское жилье не бесконечен, особенно в условиях падения доходов населения. После Нового года столичный рынок недвижимости ждет стагнация, говорится в материалах аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН), поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают эксперты, в настоящее время на московском рынке жилья наблюдается ажиотаж, обусловленный ослаблением рубля. Ситуация аналогична кризису 2014 года, когда граждане так же активно скупали столичные квартиры, чтобы сохранить сбережения. «В 2014 году ажиотаж, напомним, продлился примерно два месяца и завершился стагнацией и падением цен. Ситуация может повториться и на этот раз: в ближайшие месяцы, примерно до Нового года, цены будут расти, а затем рынок встанет, потому что у покупателей закончатся деньги, а у продавцов — адекватные по цене квартиры», — предрекают аналитики.

По данным ИРН, по итогам сентября стоимость московского метра на вторичном рынке в среднем увеличилась на 1,3 процента, до 186,6 тысячи рублей. Долларовые цены на фоне ослабления рубля упали на 0,8 процента, до 2,49 тысячи рублей за «квадрат». «В сентябре темпы роста цен на вторичное жилье в Москве еще увеличились. Рынок толкает вверх ослабление рубля и снижение ставок по ипотечным кредитам и банковским вкладам», — заключают эксперты.

Ранее, в сентябре, стало известно, что в Москве за последний год подорожали квартиры в домах под снос: со 186,8 тысячи до 207,6 тысячи рублей за квадратный метр. Среднестатистическая квартира в сносимой пятиэтажке в настоящее время стоит 8,6 миллиона рублей — на шесть процентов больше, чем год назад.