В Республике Алтай дочь экс-министра избежала уголовной ответственности смерть знакомого

Дочь бывшего министра экономического развития и туризма Республики Алтай Евгения Ларина Татьяна избежала уголовной ответственности за то, что ударила ножом знакомого, после чего он скончался. Как сообщили «Банкфаксу» в пресс-службе СУ СКР по Республике Алтай, данное уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

Инцидент, из-за которого в отношении Лариной было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны), произошел в январе текущего года. В одном из домовладений Горно-Алтайска тогда случился конфликт между 38-летним хозяином и его 36-летней подругой Татьяной Лариной. По версии, которую озвучили в следкоме, мужчина высказывал угрозу убийством и демонстрировал нож в подтверждение своих намерений. Воспользовавшись тем, что он отвлекся, в ответ на его агрессивное поведение женщина схватила в руки оставленный на столе нож и нанесла ему клинком удар в подключичную область, после чего с места происшествия скрылась.

Потерпевший сумел добраться до соседей, которым сообщил о произошедшем и попросил вызвать медицинских работников, однако он скончался от обильной кровопотери до приезда «скорой помощи». Следователи акцентировали внимание на том, что накануне инцидента потерпевший нанес Лариной побои, с чем она даже обращалась в полицию. Однако позже в ответ на очередное приглашение мужчины почему-то вновь пришла к нему. Спустя некоторое время после гибели потерпевшего Ларина сама сдалась следственным органам.

Примечательно, что источники, близкие к ситуации, еще до того, как следователи озвучили свою версию, говорили о расследовании дела по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Да и в целом инсайдеры указывали на многие отягчающие факторы: кроме того, что Ларина покинула место преступления (ее даже объявляли в розыск), она будто бы была пьяна на момент потасовки.

Так или иначе, но в ходе расследования уголовного дела правоохранители решили, что Ларина действовала в пределах необходимой самообороны, поскольку имелась реальная угроза жизни. «В сложившейся ситуации женщина применила в отношении него соразмерное насилие, которое бы было применено потерпевшим в отношении нее в случае неоказания ею сопротивления», — указали в СУ СКР по региону в своем ответе на запрос «Банкфакса». В связи с этим расследование уголовного дела было прекращено еще в марте текущего года в связи с отсутствием в деянии подозреваемой состава преступления, сообщили в ведомстве.