Автомобилистам поручат самим содержать дороги

Чиновники открыто признаются: денег на содержание трасс в бюджете нет

В самое ближайшее время в стране могут кончиться… дороги. В том смысле, что денег на их содержание государство будет выделять еще меньше, чем ранее. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность неполного финансирования и содержания федеральных дорог из федерального бюджета в период с 2021 по 2024 год. Это означает, что и без того разбитые дороги в стране станут еще хуже.

Разработанным документом предлагается с 1 января 2021 года до 1 января 2024 года приостановить действие нормы закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ». Согласно этому положению, расходы на ремонт и содержание федеральных автомобильных дорог должны на 100% закладываться в федеральный бюджет при формировании его расходов.

Авторы документа признаются, что «в условиях сокращения объемов доходов федерального бюджета» он не может обеспечить стопроцентное покрытие затрат на ремонт и содержание федеральных трасс.

Что же делать? У вице-премьера Марата Хуснуллина есть ответ на этот вопрос. Еще раньше высокопоставленный чиновник призвал наращивать частные инвестиции в строительство дорог.

Многие дороги в России рискуют стать платными

«Программа строительства жилья повлечет за собой строительство дорог, чего у нас на сегодняшний день не хватает. Не хватает именно участия бизнеса в строительстве дорог. Тот объем, который у нас платно есть, те дороги, с учетом привлечения концессионеров, он ничтожно мал по отношению ко всем объёмам строящихся в стране дорог», — объяснял вице-премьер.

По его словам, в числе ключевых задач – привлечь в ближайшие два года порядка 500 млрд рублей на развитие крупных инфраструктурных территорий и порядка 500 млрд рублей на строительство дополнительных дорог.

«Это просто прекрасно, что «в условиях сокращения объемов доходов федерального бюджета» государство решило сэкономить на дорогах, и снова залезть в карман к гражданам», — сыронизировала в разговоре с «Блокнотом» координатор движения «Синие ведерки» Юлия Каблинова.

«Мы все помним про свежую транспортную стратегию Минтранса, согласно которой к 2025 году они решили сделать платными все дороги в стране, причем, заметьте, не для того, чтобы увеличить масштабы их строительства, а для того, чтобы еще через десять лет пересадить как можно больше людей на общественный транспорт. Не жили богато, нечего и начинать – так это называется. Честно говоря, тренд этот, что на дороги денег нет – очень тревожный, ведь связность страны, удобство и скорость передвижения по ней, напрямую связаны с ее экономическим ростом и в конечном счете – благополучием жизни граждан», — пояснила Каблинова.

Однако, по ее мнению, «последнее вообще мало волнует наших чиновников». «По всей видимости, они считают, что автомобилистов можно доить вечно, только встает вопрос – тогда зачем нам государство, которое, сколько ему налогов ни плати, так и норовит переложить финансовое бремя на плечи граждан, остается открытым», — констатировала собеседница издания.

Ранее в Госдуме призвали к тотальной проверке всех дорог страны. Такую идею озвучил первый заместитель председателя думского комитета по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков. По его мнению, проверить необходимо все улиц и магистрали без исключения, в том числе и в российской столице.

Эксперты указывают на то, что зачастую знаки дорожного движения противоречат разметке. Кроме того, зачастую в тех местах, где автомобили не мешают другим участникам движения, парковка машин запрещена.

Ранее депутаты от «Справедливой России» предлагали отменить транспортный налог в стране.