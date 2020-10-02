Что нас ждет 2 октября: главное за три минуты

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Что нас ждет 2 октября: главное за три минуты

Главные события:

  • Рустам Минниханов посетит Химград, а также поздравит победителей финала VIII национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и, как ожидается, встретится с разработчиками и строителями первого пассажирского судна на сжиженном природном газе «Чайка»;
  • директор фонда поддержки предпринимательства РТ Айдар Салихов и руководитель центра поддержки экспорта РТ Марат Хайрутдинов встретятся с челнинскими бизнесменами в Торгово-промышленной палате автограда;
  • на автодроме KazanRing Canyon пройдет чемпионат и первенство России по дуатлону;
  • в казанском центре гребных видов спорта пройдет чемпионат мира по борьбе корэш;
  • Киргизию посетит делегация Госдумы;
  • в Чехии стартуют двухдневные выборы в Сенат и местные выборы;
  • в галерее современного искусства «БИЗON» проходят выставки «Порталы» этнофутуриста Сергея Орлова и «Порка» этического дизайнера одежды Аниты Грэй и художника Елены Алексеевой;
  • в Татарской государственной филармонии состоится открытие VII международного фестиваля «Джазовая Казань».

Не забудьте поздравить:

  • Рафис Хабибуллин, министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ — начальник главного управления МЧС РФ по РТ;
  • Марсель Мингалимов, депутат Государственного Совета РТ VI созыва, генеральный директор ООО «ГК „Профит“»;
  • Рафис Мустафин, генеральный директор Ramus Group, ООО «РаМус»;
  • Рамиль Тухватуллин, актер ТГАТ им. Камала, депутат Госсовета РТ.

еще больше именинников

Главное утром в федеральной прессе:

  • Власти Москвы рекомендовали перевести на «удаленку» до половины сотрудников;
  • Трамп ушел на карантин из-за коронавируса у своей советницы;
  • Евросоюз вводит санкции против Беларуси.

Самые читаемые новости за сутки (если вы пропустили):

  • Собянин назвал «очень опасной» динамику распространения коронавируса в Москве;
  • У российского бизнеса Castorama с гипермаркетом в Казани появился новый владелец;
  • Раскрыта кража иконы, подаренной Путиным монастырю на Валдае;
  • В российском регионе создадут министерство счастья;
  • Метшин выступил на конференции, посвященной Римской хартии прав в области культуры;
  • Почти половина жителей России от 18 до 45 лет не намерены заводить детей — опрос;
  • Военный комиссар РТ: не отслужил — в хорошую организацию не попадешь;
  • Алина Загитова пропустит серию Гран-при по фигурному катанию сезона 2020/21.