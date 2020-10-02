Что нас ждет 2 октября: главное за три минуты

Главные события:
- Рустам Минниханов посетит Химград, а также поздравит победителей финала VIII национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и, как ожидается, встретится с разработчиками и строителями первого пассажирского судна на сжиженном природном газе «Чайка»;
- директор фонда поддержки предпринимательства РТ Айдар Салихов и руководитель центра поддержки экспорта РТ Марат Хайрутдинов встретятся с челнинскими бизнесменами в Торгово-промышленной палате автограда;
- на автодроме KazanRing Canyon пройдет чемпионат и первенство России по дуатлону;
- в казанском центре гребных видов спорта пройдет чемпионат мира по борьбе корэш;
- Киргизию посетит делегация Госдумы;
- в Чехии стартуют двухдневные выборы в Сенат и местные выборы;
- в галерее современного искусства «БИЗON» проходят выставки «Порталы» этнофутуриста Сергея Орлова и «Порка» этического дизайнера одежды Аниты Грэй и художника Елены Алексеевой;
- в Татарской государственной филармонии состоится открытие VII международного фестиваля «Джазовая Казань».
Не забудьте поздравить:
- Рафис Хабибуллин, министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ — начальник главного управления МЧС РФ по РТ;
- Марсель Мингалимов, депутат Государственного Совета РТ VI созыва, генеральный директор ООО «ГК „Профит“»;
- Рафис Мустафин, генеральный директор Ramus Group, ООО «РаМус»;
- Рамиль Тухватуллин, актер ТГАТ им. Камала, депутат Госсовета РТ.
еще больше именинников
Главное утром в федеральной прессе:
- Власти Москвы рекомендовали перевести на «удаленку» до половины сотрудников;
- Трамп ушел на карантин из-за коронавируса у своей советницы;
- Евросоюз вводит санкции против Беларуси.
Самые читаемые новости за сутки (если вы пропустили):
- Собянин назвал «очень опасной» динамику распространения коронавируса в Москве;
- У российского бизнеса Castorama с гипермаркетом в Казани появился новый владелец;
- Раскрыта кража иконы, подаренной Путиным монастырю на Валдае;
- В российском регионе создадут министерство счастья;
- Метшин выступил на конференции, посвященной Римской хартии прав в области культуры;
- Почти половина жителей России от 18 до 45 лет не намерены заводить детей — опрос;
- Военный комиссар РТ: не отслужил — в хорошую организацию не попадешь;
- Алина Загитова пропустит серию Гран-при по фигурному катанию сезона 2020/21.