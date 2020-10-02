Появились данные о резком ухудшении состояния Бориса Моисеева

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Появились данные о резком ухудшении состояния Бориса Моисеева

За самочувствием популярного певца Бориса Моисеева следят тысячи поклонников по всей стране. Они взволнованы тем, что артист вот уже длительное время не только не выступает на сцене, но и просто не появляется на публике, как это было раньше.

Состояние Бориса Моисеева: что случилось

Друзья Бориса Моисеева вновь напугали сообщениями об ухудшившемся здоровье 66-летнего заслуженного артиста. Ранее стало известно, что исполнитель песен уже много лет не выходит на сцену и в целом чувствует себя на любителя.

В первый же день октября близкая подруга Моисеева, актриса Алена Кравец заставила публику напрячься. Она обнародовала новые данные о состоянии Бориса. По ее словам, певцу стало хуже, а от поклонников сей факт тщательно скрывают.

«Знакомые говорят, что после инсульта его облегчение было временным, а сегодня его состояние ухудшилось. Я несколько раз пыталась связаться с ним, но телефон выключен. Господи, как же страшно все это! Обездвиженный Боря Моисеев», — поделилась своими переживаниями Кравец.Вместе с этим ранее представители Моисеева, как и он сам, опровергали прежние сообщения о резком ухудшении самочувствия певца. Свежий комментарий из уст Кравец пока не был как-то опровергнут, либо подтвержден близким окружением исполнителя.

Напомним, около десяти лет назад Бориса Моисеева сразил первый инсульт. Состояние артиста было очень тяжелым, он находился в коме под аппаратом ИВЛ. Едва оправившись и восстановившись, несмотря на рекомендации врачей, Моисеев вернулся на сцену и продолжил злоупотреблять алкоголем и курением. Спустя пять лет артиста вновь сразил инсульт и от его последствий он не отошел до сих пор.