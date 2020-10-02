Собянин допустил более жесткие ограничения в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве могут быть введены повторные ограничения по коронавирусу, если граждане не будут соблюдать рекомендаций по профилактике болезни.

Новые ограничения могут ввести в Москве

В настоящее время столичным предприятиям рекомендовано перевести часть своих сотрудников на удаленную работу, чтобы снизить количество людей в общественном транспорте. Собянин напомнил о необходимости профилактики заболевания коронавирусом. В качестве таких мер он назвал ношение медицинской маски, одноразовых перчаток и частое мытье рук.

Мэр города просит жителей ответственно отнестись к ситуации, избегать контактов лишних контактов и по возможности оставаться дома. Собянин отметил, что при несоблюдении рекомендаций, контроль за выполнением требований по безопасности из-за коронавируса будет усилен на всех объектах Москвы.

Когда станет легчеС учетом существенных ограничений, уже введенных властями столицы, и общим уровнем беспокойства москвичей можно ли надеяться на скорое снижение заболеваемости? Ситуацию комментирует вирусолог, заведующий лабораторией биотехнологии Центра имени Гамалеи Сергей Альховский.

Сергей Альховский, вирусолог, заведующий лабораторией биотехнологии Центра имени Гамалеи:

«Сейчас делать такие прогнозы очень сложно, потому что сейчас заболеваемость растет. Сейчас приняты очередные меры ужесточения, сработают они где-то через две-три недели, когда инкубационный период закончится, так что только до этого момента, думаю, никаких результатов пока не будет видно, а этот подъем, скорее всего, будет продолжаться, пока не достигнет какого-то предела. Пока сказать трудно, какой это уровень, но если сравнивать, например, с ежегодными эпидемиями гриппа, то на своем пике заболеваемость может составлять и 800 человек на 100 тысяч населения, и 900. Но ужесточение мер, вероятно, как-то повлияет, и все-таки этих цифр не будет у нас, я бы таких катастрофических прогнозов не делал».

Зато прогнозы можно сделать по появлению в широком доступе вакцины от коронавируса. Как заявил Сергей Собянин, первые крупные партии препарата могут появиться в ноябре — декабре, а уже в декабре — январе производство перейдет на промышленные масштабы, исчисляемые миллионами доз. Подробностей о том, кто и на каких условиях сможет пройти новогоднюю вакцинацию, мэр не привел. В любом случае еще как минимум несколько месяцев стране предстоит бороться с вирусом самостоятельно.