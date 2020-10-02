Названы главные распространители коронавируса

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Ученые Принстонского университета, Университета Джона Хопкинса, Калифорнийского университета выяснили, что в распространении коронавируса по всему миру большую роль сыграли дети и молодые взрослые, составляющие лишь небольшой процент инфицированных. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

Ученые проанализировали около 85 подтвержденных тысяч случаев заражения SARS-CoV-2 среди 575 тысяч жителей на юго-востоке Индии, чтобы отследить вероятные пути распространения инфекции. Оказалось, что 71 процент зараженных людей не передавали вирус через контакты с другими людьми, но на восемь процентов инфицированных приходились 60 процентов новых случаев заражения.

В Индии от коронавируса умерли около ста тысяч человек. Исследователи выяснили, что смерть наступала, как правило, через шесть дней после госпитализации по сравнению со средним показателем в 13 дней в США. В группу наибольшего риска входили люди в возрасте от 50 до 64 лет. Однако дети и молодые люди, на долю которых приходится треть случаев COVID-19, оказались особенно важны для передачи вируса среди населения.