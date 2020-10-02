Власти Москвы порекомендовали перевести до половины сотрудников на удаленку

Владимир ЕфимовФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Власти Москвы порекомендовали предприятиям перевести до половины сотрудников на удаленку, если это возможно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики Владимира Ефимова.

По словам Ефимова, в первую очередь рекомендация касается офисных работников, которые могут выполнять свои обязанности в дистанционном формате. Московский чиновник также объяснил, что переход на удаленку не коснется сотрудников промышленных, торговых и сервисных предприятий, которым необходимо находится на рабочем месте. Он подчеркнул, что промышленность столицы не должна пострадать от предпринятых мер.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители столицы не последовали рекомендациям перейти на удаленный режим работы, мягкие меры не дали почти никакого эффекта. Градоначальник отметил, что неутешительные результаты были заметны по тому, что в городе продолжали образовываться девятибалльные пробки, а в метро передвигалось много людей.

В конце сентября градоначальник распорядился ввести в Москве на месяц домашний режим для пожилых людей и дистанционную работу для сотрудников. А в начале октября Работодателей обязали перевести на удаленку 30 процентов работников с 5 по 28 октября. В первую очередь это касается работающих пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями. Власти Москвы пригрозили санкциями, если компании не выполнят требование. Также из-за коронавируса в московских школах продлили осенние каникулы с одной до двух недель.