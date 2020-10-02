Главу сельсовета Волчихинском районе арестовали после избиения земляков

Следователи предъявили обвинение главе Малышево-Логовского сельсовета Волчихинского района Дмитрию Фуранину, который будто бы вместе с товарищем избил двух односельчан. Сейчас глава муниципалитета находится под арестом. Об этом корреспонденту ИА «Банкфакс» рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

1 октября Фуранину предъявили обвинение по двум эпизодам, предусмотренным ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Ранее речь шла о пунктах «а» и «г» части второй указанной статьи, то есть травмы были не опасны для жизни потерпевших, но деяние было совершено группой в отношении двух лиц. По данным следствия, глава Малышево-Логовского сельсовета и его знакомый в начале сентября избили двух местных жителей. Источники также рассказали, что один из пострадавших позже покончил с собой. Следователи ранее подтвердили ИА «Банкфакс» эту информацию и указали, что провели проверку по этим обстоятельствам. Факт самоубийства был установлен, но в возбуждении уголовного дела по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства) было отказано.

Ранее также сообщалось, что Фуранин находится в отпуске до 4 октября, однако выйти из него главе сельсовета не удалось – 1 октября судом ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. О том, были ли подобные меры применены к его предполагаемому подельнику, неизвестно.