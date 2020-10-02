Пазл закрыт: Навальный невольно «выдал» настоящий диагноз

Немецкий аналитик и врач выяснил это по специализации медика, которому оппозиционер выразил благодарность за спасение жизни.

Очередная публичность оппозиционера Алексея Навального разрушила легенду об отравлении. Именно такой вывод сделал известный блогер Андрей Червонец, который обратил внимание на последнее заявление оппозиционера. Речь идет о благодарности, которую накануне публично выразил Навальный берлинскому врачу Кай-Уве Эккардту. Самый важный пациент клиники «Шарите» выражал благодарность Эккардту за спасение своей жизни, которое стало возможным благодаря «невероятной работе» последнего. Так вот Червонец на своей странице в ЖЖ в комментарии под названием «Провал операции «Скрипалёк» отметил, что именитый врач Кай-Уве Эккардт не является «специалистом по отравлениям», его специализация – диабет и трансплантация почек.

Очередной «благодарственный» спектакль Навального провалился, потому что для достоверности всей игры, да и по логике оппозиционер должен был благодарить другого медика – специалиста по отравлениям.

В таких случаях проявляются все признаки диабета, а вот «спровоцировано это каким-то отравлением или просто бухлом и кортикостероидами, надо разбираться, «но тут точно не «Новичок», «следы» которого и бутылочка появились только после транспортировки в Германию», — резюмирует Червонец.

В свою очередь немецкий политолог и врач Александр Сосновский тоже обратил на это внимание, считая, что у Навального все-таки была гипогликемическая кома на фоне отказа надпочечников, а не отравление.

«Специалист по диабету? Пазл закрыт – гипогликемия», — констатировал Сосновский в своем Telegram-канале.

Тем временем Навального ничто не смущает, тем более какие-то нестыковки, поскольку в деле с «отравлением» их было предостаточно. Взять хотя бы то, что бутылки в гостинице, которые якобы были отравлены, всплыли через несколько дней. Одежду, которую оппозиционер требовал вернуть, чтобы не уничтожили «улики», забрала его жена сразу же и следов отравления не нашли. Помимо этого соцсети внимательно изучили первые фотографии Навального после комы и тоже обнаружили нестыковки: темный экран оборудования в палате, отсутствие следов от трубок, а главное те самые кроссовки, которые были на оппозиционере, в которых он прилетел в Сибирь. Также многих возмущает, что ни один медик «Шарите» не комментирует ситуацию с отравлением, все заявления делаются от лица правительства. Более того, Германия отказывается предоставлять документы исследования, но требует от России возбуждения уголовного дела, обвиняя власти в отравлении оппозиционера.

Сегодня уже сам Навальный открыто выразил уверенность, что его отравил сам президент России Владимир Путин. Но несмотря на все Навальный намерен вернуться домой, в Россию.