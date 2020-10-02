Населені пункти та найбільші дороги Волині «покриють» інтернетом 4G

У Волинській області працюють над розгортанням мереж 4G на території всіх населених пунктів.

На думку президента Володимира Зеленського, кожний житель країни повинен мати якісний мобільний зв’язок та доступ до повноцінного інтернету. До завершення 2020 року усі найбільші автошляхи країни повинні мати 4G покриття. В області уже не один місяць працюють над виконанням завдань Глави держави, — йдеться на сайті Волинської ОДА.

Для обговорення напрацювань та проблемних моментів перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Мовенко провів робочу зустріч із представниками найбільших мобільних операторів області «Київстар», «Vodafone» та «lifecell».

Розпочинаючи робочу зустріч, перший заступник голови ОДА нагадав про ідею Президента України та зазначив, що обласна виконавча влада готова робити усе можливе, аби на теренах Волині цей проєкт був реалізований в повному обсязі.

«Частина мешканців області не мають доступу до 4G, переважно через те, що зв’язок четвертого покоління не розповсюджується на малонаселені пункти і дороги, – сказав Сергій Мовенко.

Представники мобільних операторів розповіли про проблемні моменти розширення своїх мереж. Однією із найпоширеніших є довготривала процедура виділення земельної ділянки під встановлення станцій.

Ще однією спільною проблемою для усіх мобільних операторів є відсутність або поганий стан кабельної каналізації, зокрема, така проблема поширена у районних центрах.

Тому представники мобільних операторів звернулися із пропозицією при підготовці нових інфраструктурних та дорожніх проєктів враховувати ці моменти та відразу прокладати кабельні труби.

«Хороша пропозиція. Усі ми розуміємо, що майбутнє за IT-технологіями та діджиталізацією. Економічно вигідніше відразу прораховувати такі моменти, –– наголосив Сергій Мовенко.

Також мобільні оператори розповіли, що їхні компанії теж зацікавленні у тому, щоб надавати населенню якісний зв’язок та швидкісний інтернет. За словами представника компанії «Vodafone», у 2020 році встановлено понад 25 нових станцій, і робота продовжуватиметься. Але, на жаль, закони фізики ніхто не скасовував, тому є населенні пункти та автошляхи, які через особливості природнього розташування не мають доступу до інтернету та хорошого зв’язку.

Підсумовуючи зустріч, перший заступник голови ОДА висловив сподівання на системну співпрацю із мобільними операторами в царині найшвидшого забезпечення максимального покриття території всієї області якісним зв’язком.