Борозды испортят новые ковидные ограничения могут затормозить обновление алтайской КПРФ местах

Смена руководства в партийных организациях КПРФ в Алтайском крае может затянуться из-за недавнего ужесточения «ковидного» указа губернатора. В соответствии с документом, люди старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции, что не позволит многим коммунистам очно присутствовать на отчетно-выборных собраниях и конференциях. Персек крайкома Мария Прусакова подтвердила корреспонденту ИА «Банкфакс», что партийцы испытывают сложности в связи с этим, однако она считает, что выход из ситуации будет найден.

Еще 19 сентября крайком КПРФ провел пленум, ан котором было принято решение провести отчетно-выборные собрания и конференции в партийных орагнизациях, чтобы определиться с руководящим составом. Однако 1 октября врио губернатора Алтайского края Виталий Снесарь внес изменения в противокоронавирусный указ, связанные с усугублением эпидобстановки. В частности, документ предполагает обязательную самоизоляцию для граждан старше 65 лет вплоть до 14 ноября текущего года. Соответственно, пожилые члены партийных организаций не смогут очно посетить отчетно-выборные мероприятия КПРФ, не нарушив указ.

Мария Прусакова согласилась с тем, что новые ограничения несколько изменили планы руководства крайкома. «Понятно, что ситуация меняется, условия меняются, и мы вынуждены будем каким-то образом сейчас корректировать свои внутрипартийный мероприятия», — отметила она. Правда о том, каким образом будет решен этот вопрос, коммунистка пока не смогла сказать. Не исключено, что речь пойдет о проведении мероприятий в удаленном формате. Хотя возможен перенос сроков избрания руководителей партийных организаций, так как партийцы ранее форсировали этот процесс из-за слухов о возможных досрочных выборах в Госдуму РФ.

Отметим, что в Алтайском крае у коммунистов есть партийные организации, где вопрос с руководством стоит довольно остро. Так, например, в Бийске вместо сложившего полномочия Вячеслава Початова сейчас горкомом с приставкой «и.о.» руководит Владимир Ример. Однако по имеющимся сведениям, он не рассчитывает занять этот пост на постоянной основе и будет руководить отделением во избежание управленческого вакуума. По имеющимся сведениям, Мария Прусакова якобы поддерживает назначение секретарем нынешнего лидера фракции гордумы Тимура Знагована, однако тот, имея интересы в бизнесе, по оценкам инсайдеров может ослабить позиции горкома, поскольку будет вынужден «работать в фарватере политики администрации». В связи с этим наблюдатели не исключают, что на выборах секретаря горкома будет протестное голосование.