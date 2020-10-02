Ушиб грудной клетки и переломы ребер: Максим Фадеев упал с электросамоката

Он сообщил журналистам, что ему трудно дышать и разговаривать.

52-летний продюсер Максим Фадеев упал с электросамоката и получил серьезные травмы. Как сообщило 1 октября издание Super, происшествие произошло вечером 30 сентября в загородном поселке под Москвой, где гулял продюсер. Фадеев ехал на электросамокате на большой скорости, упал и получил серьезные травмы. Ему понадобилась помощь медиков. На место вызвали скорую помощь.

По информации журналистов, специалисты подозревают у Фадеева ушиб грудной клетки и переломы ребер. В телефонном разговоре с журналистами продюсер подтвердил, что действительно упал с электросамоката на большой скорости, а также отметил, что ему теперь трудно дышать и разговаривать. Отметим, что само транспортное средство Фадеев облюбовал лишь недавно, этим летом.

Напомним, осенью 2019 года на фоне скандалов с подопечными из музыкального лейбла MALFA у Максима Фадеева случился сердечный приступ. Он пережил клиническую смерть, ему сделали операцию. Потом он объявил о роспуске своих артистов и решил «реструктуризировать» компанию.

2020 год продюсер посвятил творчеству и здоровью. Фадеев похудел на 100 кг, что позволило ему влезть в одну штанину шорт, которые он носил в прежнем размере. По его словам, он похудел без фитнес-зала, строгих диет, таблеток и хирургического вмешательства.

Продюсер еще пару лет назад весил почти 200 кг. Сбросить лишние килограммы ему помогла особая методика, которую он сам разработал. В ее основе лежит вода. Например, он пил по утрам 600 мл горячей (не кипяток) воды, и в течение дня старался тоже много пить. Перед приемом пищи Фадеев советовал также выпивать стакан воды.

Диетологи не поверили в чудо-методику Фадеева, которая дала такой невероятный результат. Но продюсер настаивает на своем – никакое внешнее вмешательство, только свой особый режим питания и никаких стрессов.