УЄФА дозволила уболівальникам відвідування матчів

УЄФА дозволила частково повернутися уболівальникам на стадіони. Займати можна не більше 1/3 місць, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Глядачі з наступного тижня зможуть повернутися на стадіони там, де це дозволяють місцеві закони. Виконавчий комітет УЄФА прийняв це рішення після успішного пробного матчу, який відбувся в Будапешті 24 вересня, — пише «Газета ua».

Стадіони можуть бути заповнені не більше ніж на 30%. Вболівальників виїзної команди поки не допустять на стадіони. Глядачі мають дотримуватися соціальної дистанції і носити маски.