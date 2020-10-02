Небензя назвал обвинения Навального в адрес Путина аморальными

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал обвинения оппозиционера Алексея Навального в адрес российского лидера Владимира Путина «аморальными».«Я даже не берусь спрашивать, зачем это нужно Путину. Я имею в виду, что это абсурдно в принципе. Но я бы сказал, что даже заявления не только со стороны Навального, но и многие другие заявления, которые мы слышим по этому поводу, они оскорбительны. Аморально даже намекать», — сказал дипломат. Так он отреагировал на заявление Навального о том, что к его отравлению якобы причастно руководство России.Напомним, Навальный уверен, что к его отравлению причастен президент России Владимир Путин. У него нет других версий произошедшего.В интервью Der Spiegel Навальный сказал: «Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин…».Состояние Алексея Навального: как себя чувствует сегодня, 2 октября

Российский блогер и оппозиционер Алексей Навальный, недавно выписанный из берлинской клиники «Шарите», проходит в Германии курс реабилитации. По данным на 2 октября 2020 года состояние здоровья Алексея Навального стремительно улучшается.Сам блогер поделился с подписчиками, что восстанавливается быстро, хотя еще недавно не узнавал людей вокруг «и не понимал, как разговаривать». Тем временем внешнеполитические события, сопутствующие госпитализации Навального, продолжают оставаться в центре общественного внимания.Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где оппозиционного политика на скорой помощи доставили в больницу. Пресс-секретарь Алексея Навального утверждала, что в день вылета мужчина ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта. 22 августа Навального доставили из Омска в Берлин в клинику «Шарите». Здесь врачи назвали причиной тяжелого состояния Навального найденную в его организме токсичную субстанцию.