Опровергнуты сообщения о значительных изменениях внешности Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк за время болезни изменилась не так сильно, как пишут журналисты. Об этом рассказала видевшая актрису московская медсестра. Таким образом она опровергла большое количество сообщений о самочувствии именитой актрисы.Новости о состоянии Заворотнюк на сегодня, 02.10.2020Борющаяся с раком российская актриса Анастасия Заворотнюк чувствует себя нормально и практически не изменилась во внешности. Об этом сообщает Popcake.tv со ссылкой на медсестру Каширской больницы, которой довелось встретиться со звездой.»Чувствует себя нормально, улыбается», — цитирует очевидицу ресурс.По словам женщины, внешний вид артистки после сложного лечения практически не претерпел изменений.

«Всё с её внешностью нормально: волосы есть, какая была, такая и осталась», — заявила медсестра.Также медсестра на условиях анонимности рассказала о местонахождении Заворотнюк. Слухи приписывают актрисе лечение на Западе с применением всевозможных экспериментальных методов, однако сотрудница больницы это отрицает. По ее словам, Заворотнюк находится в Москве, где проходит реабилитацию усилиями отечественных врачей.Вероятно, новые данные о Заворотнюк и сохранившейся красоте 49-летней телезвезды дадут повод журналистам «предсказать» ее скорое возвращение на экран. Ранее некоторые СМИ писали, что актриса якобы уже готовится к съемкам в ток-шоу и даже сериалах, но старшая дочь Анастасии Анна опровергла эти данные.Ранее Анна Заворотнюк положительно ответила на вопрос о планах работать на телевидении. Во время общения с подписчиками в своем Instagram 24-летняя дочь звезды призвала потенциальных работодателей с ТВ обращаться к ней и заявила о готовности к работе.