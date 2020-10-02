Собянин рассказал, сядут ли ученики за школьные парты после каникул

Вопрос о том, вернутся ли московские школьники на занятия после увеличенных из-за коронавируса каникул, будет решаться исходя из эпидемиологической ситуации, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия-1».

«Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации», — сообщил Собянин.

По его словам, каждый четвертый заболевший COVID-19 в Москве — учащийся школы или вуза, поэтому было решено продлить каникулы на две недели — с 5 по 18 октября.

Напомним, в связи с росток количества заболевших COVID-19 в Москве Собянин в четверг поручил с 5 октября в обязательном порядке перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников компаний, действующих в Москве, а также всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение будет лишь для тех, чье присутствие на рабочем месте является критически важным, а также для сотрудников больниц, предприятий оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей.

По словам Собянина, в зоне особого риска находятся дети и пожилые москвичи. Доля детей впервые превысила 19%. И даже если они болеют в легкой или бессимптомной форме, то могут заразить старших членов семьи, которые переносят коронавирус намного тяжелее. Градоначальник добавил, что летом доля пожилых среди заболевших составляла менее 15%, а в сентябре она выросла до 20−25%.