Амнистию по уголовным делам в 2020 году отказываются проводить

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ведет обсуждений проведения амнистии в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Впрочем, специалисты допускают, что это решение еще может быть пересмотрено.

Уголовная амнистия в 2020 году: последние новостиЧасто амнистию путают с помилованием, но это разные понятия. Амнистия может относиться к большому количеству лиц, которые подходят под определённую категорию. А помилование — процедура строго индивидуальная. И оно применяется отдельно к каждому человеку. Его проект подают на рассмотрение президенту.

На сегодняшний день вопрос о проведении амнистии по уголовным делам в 2020 году остается открытым.

Какие категории могут надеяться на амнистию в 2020 году— Пожилые люди;

— Несовершеннолетние дети;

— Люди, которые участвовали в боевых операциях;

— Люди, которые ранее были представлены к государственным наградам;

— Женщины, у которых есть дети-инвалиды;

— Люди, которые участвовали в ликвидации техногенных аварий.

Но есть и такие категории заключенных, по отношению к которым амнистии точно не будет. Это убийцы, насильники, террористы, наркоторговцы, те люди, которые совершили преступления против детей, те люди, которые нарушали порядок в тюрьме.

Большинство депутатов Мосгордумы на онлайн-голосовании в конце мая не поддержали проект об амнистии осужденных в связи с 75-летием Победы. Однако власти на сегодняшний день отказываются от общепринятой практики приурочивать амнистии к тем или иным памятным датам.

Последняя на сегодня амнистия в России была в апреле 2015 года в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Согласно данным ФСИН, тогда на свободу вышли 213 455 человек.