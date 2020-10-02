Адвокат назвал вариант, при котором Ефремову смягчат наказание

Новая линия защиты Михаила Ефремова может принести свои плоды, считают юристы. После того, как актера приговорили к 8 годам лишения свободы за ДТП со смертельным исходом, у него все еще сохраняются шансы на успешную апелляцию.

Что с Михаилом Ефремовым сейчас: новости сегодня, 2 октября

Как объяснил адвокат Сергей Жорин в интервью радио НСН, обнародованное актером 1 октября письмо с раскаянием — «правильный ход». Хотя суд, по мнению эксперта, вряд ли охотно пойдет на смягчение приговора, но решение в пользу Ефремова не исключается.

«Если что-то может облегчить его положение, то это новая позиция, которую он теперь избрал, думаю, благодаря его новым защитникам», — объяснил Жорин.

Адвокат также не исключает, что осужденный актер действительно подвергся влиянию своего предыдущего адвоката, который мог убедить подзащитного не признавать вину. «Ефремов впервые столкнулся с такой ситуацией, он не обладает юридическим образованием. Вполне возможно, он слышал то, что хотел слышать. Человек, попавший в тяжелую жизненную ситуацию, зачастую хочет верить в лучшее. А Пашаев как раз говорил Ефремову то, что он хотел услышать», — высказал предположение юрист.

Между тем, Ефремов написал в суд заявление, в котором снова признал себя виновным в пьяном ДТП, а также попросил снять с рассмотрения жалобы, поданные его прежними адвокатами Эльманом Пашаевым и Елизаветой Шаргородской.

Также суд сообщил, что Ефремов уже выплатил 800 тысяч рублей по гражданскому иску старшего сына погибшего по вине актера мужчины.