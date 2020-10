«Он сам себя, наверное, никогда не простит»: Игорь Крутой посочувствовал судьбе Михаила Ефремова

Источник изображения: Instagram @igorkrutoy65В последний день сентября композитор Игорь Крутой решил вспомнить, как однажды выступал на одной сцене с актером Михаилом Ефремовым. Он играл мелодию «Ты в моем сентябре», а артист читал стихотворение Сергея Есенина. В описании к посту Игорь Куртой отметил, что все в жизни очень быстро проходит. По его мнению, понять — наполовину простить. Композитор не захотел судить Михаила Ефремова и призвал этого не делать остальным. Более того, он считает, что актер сам себя не простит за содеянное. Самому же Крутому очень жалко еще одну затерявшуюся судьбу.

Продюсер не хотел бы вступать в дебаты по поводу смертельной аварии, произошедшей в июне на Садовом кольце с участием Михаила Ефремова. Он просто считает актера внутри «чистым парнем».

Напомним, что 8 сентября суд приговорил народного артиста к восьми годам лишения свободы. Наказание он должен отбывать в колонии общего режима. Пока Михаил Ефремов находится в СИЗО 5. После вынесения приговора он нанял нового адвоката, с которым будет подавать апелляцию.

Закончился последний день сентября… Солнечный, красивый, уже пахнущий осенью, но ещё напоминающий о недавно ушедшем лете… Как зыбко всё в этой жизни… Во время этой съёмки ещё жива была легендарная Галина Борисовна Волчек, Главный Режиссер театра «Современник», а Михаил Ефремов был одним из ведущих актёров этого театра, и было так непросто попасть на спектакль с его участием… Как быстро всё проходит… И наша любовь, и наш восторг, и поклонение любимым актёрам, и сентябрь… Я не хочу вступать в дебаты по поводу замечательного и талантливого актёра Михаила Ефремова. И, как в кино, не отмотать плёнку назад… Говорят, понять — наполовину простить. Не мне судить. Он сам себя, наверное, никогда не простит! Мне просто очень жаль ещё одну затерявшуюся судьбу. А пока…. ещё все живы! И не произошло того, что уже не изменить. Звучит моя композиция «Ты в моём сентябре» и потрясающее прочтение стихов Сергея Есенина Михаилом Ефремовым, внутри очень чистым парнем и не менее талантливым актёром… #сентябрь #тывмоемсентябре #осень #ефремов #михаилефремов #стихи #есенин #сергейесенин

