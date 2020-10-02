Лукашенко пока не вошел в санкционный список ЕС

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Ints Kalnins/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пока не вошел в санкционный список, согласованный в рамках саммита ЕС. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, включение политика в черный список не соответствовало бы требованию Брюсселя по диалогу с оппозицией.

Французский лидер подчеркнул, что санкции против Лукашенко могут быть введены, если не будут инициированы переговоры с народом.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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