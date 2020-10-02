ЕС надеется на диалог с Турцией для разрешения вопросов Средиземноморья

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Глава Евросовета Шарль Мишель в рамках проходящего в Брюсселе саммита лидеров стран ЕС заявил, что Европа надеется на восстановление диалога с Турцией для разрешения вопросов Средиземноморья. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что ЕС также требует от Анкары прекращения провокаций в отношении Кипра. В противном случае, по его словам, в отношении страны будут применены более жесткие меры.

Глава Евросовета добавил, что в отношении турецких властей не были введены санкции, однако не исключил, что этот вопрос может быть рассмотрен на саммите в декабре.

Мишель также призвал Турцию остановить вмешательство в происходящих в непризнанном Нагорном Карабахе конфликт, а также играть в нем конструктивную роль.

Отношения между Анкарой и Афинами обострились в последние несколько недель после того, как турецкое судно начало сейсмическое исследование в Восточном Средиземноморье. Работы происходят в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной. Кроме того, Турция в одностороннем порядке начала вести работы по разработке полезных ископаемых в исключительной морской зоне Республики Кипр. Европейский союз и Греция неоднократно осуждали действия Анкары, однако работы продолжаются по настоящее время.

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