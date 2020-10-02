В Республике Алтай зафиксирован один случай смерти коронавируса

В Республике Алтай за 30 сентября выявили 84 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб региона в своем Telegram-канале. Кроме того, от коронавируса скончался еще один инфицированный.

Из 84 новых случаев 37 было выявлено в Горно-Алтайске, 25 – в Майминском районе, 12 – в Кош-Агачском районе, четыре – в Онгудайском районе, два – в Чойском районе и по одному в Турочакском, Усть-Канском, Чемальском и Шебалинском районах. С учетом этих данных в республике за все время было выявлено 3682 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Помимо этого, 30 сентября была зарегистрирована еще одна смерть среди инфицированных. Скончался 83-летний житель Горно-Алтайска. Коронавирус был подтвержден у него 26 сентября. У мужчины была диагностирована коронавирусная пневмония, а также другие формы тяжелых сопутствующих заболеваний. За весь период в регионе зарегистрирован 21 летальный случай у пациентов с коронавирусом, из них 18 – непосредственно от COVID-19, а три – по иным причинам.

Всего на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 94 306 человек. Под медицинским наблюдением находится 725 человек. По данным на утро 1 октября, за весь период в регионе выздоровели 2718 человек