Линда рассказала о мести Максима Фадеева после скандального разрыва

Певица вспомнила, что продюсер исчез после того, как ее отец переписал на него студию.

43-летняя певица Линда решилась на «Исповедь», в которой рассказала о том, как с ней обошелся Максим Фадеев, который в 90-х был ее продюсером. Отец исполнительницы хитов «Ворона», «Мало Огня», будучи крупным финансистом, в своё время построил музыкальную студию для дочки и финансировал их с Фадеевым творческие проекты. Когда грянул кризис, отец Линды, чтобы уберечь дочь и ее музыку, переписал студию на Максима Фадеева, которого сама певица в то время воспринимала как брата.

«Макс понял, что легкие, гарантированные, финансовые потоки меняют свое русло. И постепенно этот человек растворился в моей жизни», — призналась певица.

После Линда столкнулась с суровой правдой. Оказалось, что во время сотрудничества с ней Фадеев формировал информационное поле так, что он главный, а она – приложение к нему. К тому же Линда узнала, что с подачи продюсера пошли слухи о ее якобы связи с запрещенными веществами. В один момент Линда прочитала в газете обидные слова о ее отце.

«Был момент, когда мы потом увидели в газетах, что мой отец преследует Максима, он, бедный, бежит за границу в одних носках. Без денег, без паспортов. Чудовищные вещи мы читали о себе. С тех пор мы и не вспоминали о Фадееве, поняв его сущность», — поделилась певица.

Линда с тех пор пропала с большой сцены и, как оказалось, далеко не по своей воле. После ухода от продюсера она записала альбом «Зрение», и ей как раз предложили выступить на одной сцене с группой Guano Apes, а заодно представить слушателям новые песни. Но концерта не случилось из-за Максима Фадеева.

«В какой-то момент организатор звонит нам и сообщает, что буквально полчаса назад приезжал Фадеев со свитой телохранителей, принес пачку денег и сказал, что хотел бы, чтобы вместо Линды была группа Total. Я поняла, что этот человек, его самолюбие не давало ему свободы по отношению к тому, что вот артист будет самостоятельно жить, вдруг без него, как так», — поделилась исполнительница.

Сейчас Линда не держит зла на продюсера, да и в целом, старается не обращать внимания на критику и агрессию людей. Она признается, что никогда не злоупотребляла наркотиками, а просто занималась музыкой и творчеством. Артистка решилась на «Исповедь», чтобы поставить точку на спорах и обсуждениях ее конфликта с Фадеевым 25-летней давности.

Напомним, осенью 2019 года Максим Фадеев пережил клиническую смерть. У него случился сердченый приступ на фоне его скандалов с артистам музыкального лейбла MALFA. В итоге он попросту распустил все исполнителей, отдав почти всем их псевдонимы и каталоги, а сам решил заняться здоровьем.

Максим Фадеев за год похудел на 100 кг, что позволяет ему влезать в одну штанину шорт, которые он носил в прежнем размере. По словам продюсера, похудел он без спортзала и хирургического вмешательства. Он разработал для себя особую методику, основанную на употреблении большого количества воды.

1 октября СМИ сообщили, что Фадееву понадобилась скорая помощь. Он ехал на большой скорости на электросамокате, упал и получил ряд серьезных травм. Специалисты подозревают ушиб грудной клетки и переломы ребер. Продюсер признался в разговоре с журналистами, что ему трудно разговаривать и дышать.