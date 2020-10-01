В Москве вновь растет смертность от коронавируса — за сутки умерли 28 пациентов

В Москве за последние сутки скончались еще 28 пациентов с COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в столице.

Эта цифра сравнялись с июльскими показателями. Накануне в городе умерли 24 человека.

Общее число смертей по статистике оперативного штаба достигло 5282.

Всего в Москве выявлено 295 тыс. заразившихся коронавирусом, выздоровели 249 тыс. человек.

Напомним, в связи с ростом количества заболевших COVID-19 в Москве Собянин в четверг поручил с 5 октября в обязательном порядке перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников компаний, действующих в Москве, а также всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение будет лишь для тех, чье присутствие на рабочем месте является критически важным, а также для сотрудников больниц, предприятий оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей.

По словам Собянина, в зоне особого риска находятся дети и пожилые москвичи. Доля детей впервые превысила 19%. И даже если они болеют в легкой или бессимптомной форме, то могут заразить старших членов семьи, которые переносят коронавирус намного тяжелее. Градоначальник добавил, что летом доля пожилых среди заболевших составляла менее 15%, а в сентябре она выросла до 20−25%.