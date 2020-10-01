В МИД России увидели угрозу отношениям с Германией

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Максим Блинов/РИА «Новости»
Заместитель 3-го европейского департамента МИД России Олег Красницкий заявил, что отношения Москвы и Берлина находятся под угрозой разрушения, передает «Интерфакс».
По словам дипломата, Германия снова стремится вести диалог с Россией с позиции силы, применяя провокации и выдвигая ультиматумы.
Красницкий подчеркнул, что Москва не пойдет ни на какие уступки под давлением.
Тем не менее даже в таких условиях, считает дипломат, «важно не рвать нити диалога, не хлопать дверью, оберегать от искажения и забвения положительный опыт прошлого ради сохранения перспективы на лучшее будущее».
Красницкий выразил надежду, что России и Германии удастся пройти через текущие трудности и сохранить отношения в экономической, научной, технической сферах и сфере гражданского общества.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Берлин взял курс на сдерживание Москвы, выдвигая голословные обвинения и ультиматумы.
До этого немецкие власти не раз обвиняли Москву в причастности к инциденту с Алексеем Навальным, не приводя соответствующих доказательств.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Сдержать Россию: Лавров об отношениях с Германией
— РФ пригласила экспертов ОЗХО для сотрудничества по делу Навального
— Небензя призвал Германию не писать в СБ ООН о Навальном, а сотрудничать с РФ
Источник