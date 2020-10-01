Небензя заявил об особых отношениях РФ с Арменией и Азербайджаном

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Постпред России при ООН Василий Небензя во время встречи Совбеза ООН по Сирии в Нью-Йорке, 9 апреля…

Brendan McDermid/Reuters

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия имеет особые отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном, передает ТАСС.

По его словам, конфликт в Нагорном Карабахе вызывает у российской стороны серьезные опасения. Это происходит «не потому, что это очень близко к нашим границам», а из-за того, что Азербайджан и Армения не чужие для России страны, указал дипломат.

«У нас особые отношения с обеими странами», — отметил Небензя.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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