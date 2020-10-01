Из порта Мукан вышел трубоукладчик «Северного потока — 2»

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Из немецкого порта Мукан вышел трубоукладчик газопровода «Северный поток — 2» «Академик Черский». Об этом сообщают порталы по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.

В этом порту судно провело на стоянке несколько месяцев.

Однако, несмотря на отплытие, порталы указывают в качестве конечной точки трубоукладчика порт стоянки — Мукан. В частности Myshiptracking уточняет, что датой прибытия судна назначено 8 мая 2021 года.

Порт Мукан является логистической базой газопровода, поскольку на нем хранятся трубы для его строительства.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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