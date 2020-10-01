98 девять смертей Алтайский край повторил рекорд числу скончавшихся пациентов COVID-19

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 98 инфицированных коронавирусом, выздоровело 40 пациентов, сообщает региональный оперштаб. Зарегистрировано сразу девять смертельных случаев, из них лишь три — от коронавирусной инфекции. Продолжается рост чиста тяжелых случаев и подключений к аппаратам ИВЛ.

На 1 октября в Алтайском крае зарегистрировано 98 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По муниципалитетам: Барнаул – 59 заболевших, Бийск – восемь, Новоалтайск – пять, Белокуриха, Яровое, Первомайский, Усть-Пристанский, Шелоболихинский районы – по три, Целинный район – два, Алейск, Заринск, Рубцовск, Алтайский, Баевский, Быстроистокский, Завьяловский, Ребрихинский, Усть-Калманский районы – по одному.

Всего в крае 13 921 инфицированных, количество выписанных по выздоровлению – 12 285 человек. В общей сложности 4489 случая было зафиксировано у больных внебольничной пневмонией, 3917 – у заболевших ОРВИ, в 5515 случаях – бессимптомное течение.

На сегодняшний день проходят лечение 1148 человека, из них в госпиталях находятся 1148 пациентов. Количество тяжелобольных и подключенных к аппаратам ИВЛ – 246 и 86 соответственно.

Всего выздоровело 12 285 человек, из них за прошедшие сутки – 40 пациентов. Таким образом, «баланс» уже много дней подряд склонился в пользу коронавируса.

За весь период скончалось 493 человека, за прошедшие сутки – девять пациентов, от COVID-19 – три. Это повторение «рекорда», который был установлен 24 июля. Всего от коронавирусной инфекции скончались 211 человек.

В общей сложности в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 492 496 человек. За прошедшие сутки – 5142.