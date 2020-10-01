Страшнее «испанки»: ученые забили тревогу из-за смертности от COVID-19

Зрубежные исследователи сравнили смертоносность SARS-Cov-2 и вируса H1N1, который вызвал пандемию испанского гриппа 1918–1920 годов, получилось, что коронавирус пострашнее.

Пока мир спорит по поводу второй волны коронавируса, группа ученых из США при Гарвардской медицинское школе сравнили смертоносность SARS-Cov-2 и вируса H1N1. Речь идет как раз о том самом испанском гриппе («испанка»), который до сих пор является мерилом, когда хотят предупредить, ну, или запугать страшной эпидемией. По расчетам исследователей, COVID-19 опаснее, чем «испанка», которая во время эпидемии в 1918-1920 годах унесла десятки миллионов жизней.

Более того, они утверждают, что «испанка» увеличила смертность в три раза за какие-то два года, а вот в случае с COVID-19 — в четыре.

«При недостаточном лечении инфекция SARS-CoV-2 может иметь сравнимую или большую смертность, чем инфекция вируса гриппа H1N1 1918 года», — приводит перевод работы ученых «Известия».

Поскольку сами вирусы разные, да и медицина шагнула далеко вперед, сравнивать довольно сложно. Потому и решено было сравнивать избыточную смертности в Нью-Йорке за два худших месяца в течение обеих пандемий. Во время пика пандемии «испанки» на 100 тысяч человек в Нью-Йорке было 287 смертей. Во время пика COVID-19 (март-апрель) на 100 тысяч человек пришлось 202 смерти.

Затем ученые нашли цифры ежемесячного уровня смертности за последние три года, предшествующие пандемиям. Сто лет назад на каждые 100 тыс. жителей умирало около 100 человек в месяц, в наши годы это число снизилось вдвое. «При недостаточном лечении инфекция SARS-CoV-2 может иметь сравнимую или большую смертность, чем инфекция вируса гриппа H1N1 1918 года», — заявили авторы работы.

В свою очередь российские ученые, хоть и назвали исследование коллег интересным, но все же считают, что делать какие-либо выводы до окончания пандемии не стоит. А если ситуацию вообще удастся взять под контроль благодаря вакцинам, то результаты будут совсем другими, уверенно заявляют российские медики.

У китайских ученых тоже свой взгляд на анализ американских коллег. Группа ученых под руководством Линя Яна из Гонконгского политехнического университета, обращают внимание на то, что массовому распространению испанского гриппа во многом способствовала Первая мировая война. Фактически болезнь переносили солдаты, перемещаясь по всему миру – Европе, Африке, Азии, а потом возвращались в США. Сейчас же иная картина: при всей глобализации границы между странами удалось закрыть.

Но немецкие ученые настаивают, что самое страшное впереди, и мир ждет не то, что вторая, но и третья волна. Эту точку зрения разделяют и другие эксперты в Европе. На их фоне российские вирусологи настроены более оптимистично и уверены, что иммунитет поможет. Опять же многие убеждены, что вакцина сделает свое дело. Многие уже поставили себе новую вакцину, включая и дочь президента России Владимира Путина.

Главный врач московской больницы №71 Александр Мясников называет другую болезнь, которая имеет все основания стать пандемией, потому что число заболевших может дойти до 25 млн человек по всему миру, смертность может достигнуть 10%. Только в этом году умерших больше миллиона человек, констатирует известный телеведущий. В зоне риска те же, что и при COVID-19, отмечая, что в зоне риска те же, что и при коронавирусе.

«Основными факторами риска являются: возраст старше 65 лет, ожирение, гипертония, диабет, ишемическая болезнь сердца», — написал врач в Telegram-канале «Доктор Мясников» и признался, что речь идет о сердечной недостаточности. Именно ее он считает сегодня страшнее и «испанки», и коронавируса.