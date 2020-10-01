Ученые рассказали об опасной мутации COVID-19

Белковые шипы коронавируса мутируют и становятся более цепкими. К такому выводу пришла команда ученых из института Фрэнсиса Крика в Великобритании.

«Ни у гриппа, ни у ВИЧ нет такого сложного механизма проникновения», — приводит РИА «Новости» выводы ученых.

Как отмечают ученые, коронавирус претерпевает такие метаморфозы, чтобы защитить себя от распознавания антителами.

За последние сутки в России выявили 8 945 заразившихся коронавирусом против 8 481 днем ранее. Это максимум с 12 июня. Всего в стране на сегодняшний день зарегистрирован 1 185 231 заболевший, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. В Москве подтверждено 2 424 новых случая (вчера 2 308). В пятерку регионов с наибольшим приростом попали также Санкт-Петербург (285), Подмосковье (230), Ростовская (205), Нижегородская (186) области.

В Татарстане выявили 26 новых случаев заражения (вчера было 25).