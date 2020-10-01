В Новоалтайске депутаты готовятся экстренной сессии из-за ковидной оптимизации горбольницы

Депутаты Новоалтайского горсобрания намерены собрать внеочередную сессию, чтобы обсудить вопрос сохранения единственной в городе больницы им. Л. Я. Литвиненко и оценить действия краевого Минздрава, переквалифицировавшего учреждение под ковидный госпиталь. Народные избранники, как и многие горожане, подозревают, что после того, как пройдет эпидемия и госпиталь станет не нужен, министерство не возобновит работу их больницы в полном объеме.

Как рассказал «Банкфаксу» депутат горсобрания Дмитрий Гришин, для созыва внеочередной сессии необходимо собрать подписи как минимум трети депутатов. По его словам, сделать это уже удалось, притом за созыв внеочередной сессии проголосовали как представители КПРФ и «Справедливой России», так и единороссы. «Естественно, остальные депутаты не остались в стороне. Больница у нас одна-единственная в городе. В прошлом году мы получили «плевок» от краевого Минздрава, обещавшего нам оставить роддом (в итоге медучреждение оптимизировали — прим. ред. ИА «Банкфакс»), сейчас Минздраву никто не верит», — объяснил Гришин единодушие между депутатами.

Заявление о проведении внеочередной сессии уже готово. Его передадут председателю горсобрания, который и должен созвать заседание. Народные избранники собираются предложить альтернативу для ковидного госпиталя. «Мы же прекрасно понимаем политику Минздрава. Естественно, нужно лечить больных коронавирусом, это всем понятно. Но мы прекрасно понимаем, что после того, как пройдет эпидемия, наша единственная больница будет закрыта. У нас есть альтернатива – новая краевая туберкулезная больница. Сколько туда денег уже вложили? Там есть необходимые коммуникации, она вполне подходит для лечения больных с COVID-19. Почему бы ее не использовать, она ведь тоже находится в черте Новоалтайска?» — сказал депутат.

По его словам, вопрос об альтернативной площадке безусловно будет подниматься в ходе внеочередной сессии, в проведении которой народный избранник не сомневается. Помимо этого он сообщил, что на следующей неделе в городе планируют провести митинг в защиту здравоохранения Новоалтайска. Уведомление о проведении мероприятия уже было направлено в администрацию.

Напомним, что согласно приказу министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова от 24 сентября, городская больница Новоалтайска им. Л. Я. Литвиненко перепрофилируется в ковидный госпиталь. Тяжелобольных с 28 сентября начали принимать в основном корпусе стационара вместимостью 240 коек. При этом прием обычных пациентов был прекращен еще 25 сентября: всех выписали и перевели в другие медучреждения. Часть из них направили на лечение в Барнаул.

Минздрав объяснил необходимость организации нового ковидного госпиталя в Новоалтайске тем, что с середины сентября наблюдается серьезный подъем заболеваемости ОРВИ и вирусных пневмоний из-за сезонного роста, связанного с началом учебного года, погодой, а также наслоением COVID-19. В ведомстве отмечают, что перед развертыванием дополнительных мест для пациентов с вирусными пневмониями и подтвержденным ковидом был проведен анализ медучреждений. «К госпитальной базе для лечения пациентов с ковид и вирусными пневмониями есть жесткие требования, которые мы обязаны учитывать. Это должно быть отдельно стоящее здание, наличие в нем кислородной подводки, наличие дополнительного входа с возможностью подъезда санитарного транспорта, возможность оборудования шлюзов на вход и выход», — пояснила главный эпидемиолог края Ирина Переладова.

В связи с этим 25 сентября был проведен осмотр горбольницы Новоалтайска на соответствие требованиям, то есть на следующий день после подписания приказа Минздрава о переоборудовании. Местные депутаты уверены, что под благовидным предлогом их больницу собираются «оптимизировать» сразу после окончания эпидемии коронавируса.