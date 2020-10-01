«Новичок» попался просроченный? Почему Хаттаб — всё, а Навальный жив-здоров?

Действие БОВ (боевых отравляющих веществ) как-то очень избирательно. Например, в 2002 году террориста Хаттаба убило одно отравленное письмо. Погибли также все террористы, которые прикасались к конверту с отравленным письмом. Нынче же БОВ не берут ни Скрипалей, ни Навального. В чём дело? «Новичок» просроченный?

Совершенно очевидно, что из Алексея Навального некие силы делают мученика, а инсценировка его отравления проведена с целью прибавить ему политического веса, создав Навальному имидж личного врага самого президента России Владимира Путина.

Вот, дескать, и зеленкой Алексея обливали, и в тюрьме гноили, и всяко преследовали, а он, чудом невредимый после пыток в застенках, всё воспарял над орками и глаголил истину простому люду. И заламывал руки в бессильной злобе тиран. Но подсказал ему верховный дьяк душегубного приказа, как извести дюже грамотного пострела. Зелье сохранилось со времен кощейского СССР — боевое отравляющее вещество — «Новичок» называется.

И содеяли, ироды, лихое — загнали агнца в Сибирь, чтоб подальше от Кремля подозрения отвести, и отравили там. Тиран уж потирал руки, мол, сжил со свету Алёшеньку. Но тут, словно голубь мира, из Германии прилетел самолет и силы добра вырвали страдальца из лап сибирских коновалов. И вот, в Германии, под крылом Ангелы Гамбургской, воскрес наш воитель света! Вот такая сказка! Всё по канонам!

Ну то — сказка, а вот она быль.

2002 год. В горах Чечни орудуют недобитые банды террористов. Координирует их действия главарь, уроженец Саудовской Аравии Амир ибн аль-Хаттаб. Это был очень коварный, жестокий, опытный и осторожный враг.

Он скрывался в горах, в окружении небольшой группы телохранителей, постоянно менял места ночлега, никогда не пользовался спутниковыми и мобильными телефонами. Отношения с внешним миром, в том числе с кураторами из арабских стран, поддерживал с помощью писем. Передавались они по цепочке курьеров, с использованием тайников, пока не попадали в руки кому-то из охранников Хаттаба. Телохранители и доставляли их шефу. Отследить всю цепочку курьеров спецслужбам не представлялось возможным. В связи с этим было объявлено, что за информацию, которая приведет к устранению Хаттаба, будет выплачено крупное вознаграждение.

На эту информацию «клюнул» один из курьеров, который изредка получал письма для Хаттаба, а потом отправлял по цепочке. Он согласился сотрудничать, осталось только дождаться, когда придет очередное послание. В марте 2002 года курьер сообщил, что из Саудовской Аравии пришло письмо для полевого командира. Оставались буквально сутки, чтобы с ним «поработать» — потом конверт необходимо отправлять получателю.

В срочном порядке из Москвы спецбортом доставили специалиста по ядам, который обработал само письмо специальным составом с нервно-паралитическим веществом. Причем использованный состав предусматривал, что действовать яд начнет только на вторые-третьи сутки, а выглядеть все будет, как смерть от пищевого отравления. Сделано это было, чтобы вывести курьера из-под удара.

Аккуратно запечатанный конверт отдали гонцу, и он отправился в путешествие по цепочке курьеров. О том, как дальше развивались события, спецслужбы узнали позже, когда был задержан один из личных телохранителей Хаттаба. Он рассказал, что, когда охранник принес конверт, полевой командир раскрыл его, прочел и сразу сжег в костре. Внешне никаких изменений у Хаттаба не произошло ни сразу, ни на следующие сутки. Еще через день в горах боевики наткнулись на ранние весенние грибы (по виду напоминавшие сморчки). Поскольку с продуктами было плохо, они их собрали, пожарили на костре и съели. А наутро Хаттабу стало плохо. Причем его состояние ухудшалось довольно быстро, вскоре изо рта пошла пена, а затем он умер.

Телохранители решили, что их лидер отравился грибами — среди сморчков оказалась поганка. Они винили друг друга в произошедшем, а о том, что Хаттаб был ликвидирован спецслужбами, до поры даже не догадывались.

Поняли это бандиты только спустя несколько дней, когда такие же признаки отравления появились сначала у телохранителей, получивших письмо, а потом и у курьеров. Все они тоже скончались. Всего умерло пять человек, соприкасавшихся с посланием, в том числе информатор спецслужб. Яд, которым было обработано письмо, просочился через стенки конверта и попал в организмы курьеров. Концентрация была меньше, чем та, которую получил Хаттаб, но и ее хватило для фатального исхода.

Вот и весь сказ. Главное доказательство фейка с отравлением Навального — это то, что он жив. Настоящее БОВ (боевое отравляющее вещество) — это сверхсильный, нервно-паралитический яд. Оно неумолимо, как выстрел в голову. А Навальный с фотографий из «Шаритэ» глядит огурцом, никаких параличей и нарушений моторики не наблюдается. Конечно, дай ему бог здоровья, только не надо нам вешать лапшу про «Новичок».

Теперь Навальный отыгрывает сценарий. Следующий шаг после чудесного исцеления от «Новичка» — обвинение лично Путина в отравлении оппозиционера.

«Я утверждаю, что за отравлением стоит Владимир Путин, и у меня нет других версий», — заявляет Алексей Навальный.

Алексей, а может это был не «Новичок», а «Старичок»? Такой сильно просроченный «Новичок», разработанный специально для Скрипалей и Навальных, 40°, вызывающий синдром похмелья, колики, диарею, и даже рвоту при передозировке. Кстати, внятных доказательств того, что Скрипали были отравлены БОВ, британская сторона так и не представила.

Что еще можно сказать? Политика — это большая игра и настоящие цели игроков, всегда скрыты. Кто стоит за Алексеем Навальным? Какие цели они преследуют? Нам это неведомо. Ясно одно — хотели бы убить — убили бы. Быстро. Без пыли и шума. И не в 2020-м, а на дальних подступах, году в 2012-м. Но все эти годы Навального кто-то хранит и взращивает из него этакого, нового Лжедмитрия. Кто это? Вот в чём вопрос. А, вообще, чтобы разобраться во всей этой мыльной опере, неплохо бы перечитать «Бориса Годунова» Юрия Фёдорова. За 400 лет принципиально мало что изменилось.