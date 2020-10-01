Россия пригласила экспертов ОЗХО для «прояснения» ситуации с Навальным

Россия передала руководству Технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) предложение направить в Россию экспертов организации для «прояснения» ситуации с якобы отравлением оппозиционера Алексея Навального, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Рассчитываем на результативное сотрудничество с указанной специализированной международной структурой в целях прояснения весьма неоднозначных обстоятельств происшедшего», — говорится в заявлении на сайте МИДа.

Навальный находился в коме с 20 августа, когда ему стало плохо в самолете, который летел из Томска в Москву. По запросу родных политика вывезли самолетом в Германию. 2 сентября официальный представитель правительства Германии заявил, что оппозиционера отравили ядом из группы «Новичок». 7 сентября Навального вывели из искусственной комы.

Во вторник стало известно, что генпрокуратура России направит в Германию четвертый запрос о правовой помощи по ситуации с Навальным. В новом запросе содержится ряд серьезных новых вопросов как к компетентным органам Германии, так и к действиям российских граждан, находящихся сейчас, предположительно, на территории ФРГ.

Третий запрос поступил в Германию 25 сентября. Ответа на все запросы Москва так и не получила.