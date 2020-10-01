Левши все-таки мутанты: британские ученые нашли этому объяснение

Исследования проводились разными группами ученых: в первом случае это были специалисты из Оксфорда, а во втором – из австралийского Медицинского исследовательского института. Ученые сумели обнаружить 41 уникальный ген, который не имеется у правшей.

В рамках исследований было проанализировано примерно 500 тыс. человек из Британии и 1,76 млн человек из Австралии. В обоих случаях левшами выдались 10% населения. Дополнительно удалось найти 7 генов, благодаря которым рождаются амбидекстры, то есть люди, способные одинаково писать двумя руками. В спецслужбах ценят амбидекстров, поскольку они могут стрелять «по-македонски» ‒ сразу с двух рук.

Гены левшей полностью меняют мозг людей, внося коррективы в его структуру и функции. Ученые только планируют выяснить, что именно меняется и как это влияет на судьбу человека. Пока что сложно сказать, зачем вообще природа делит всех на левшей и правшей, притом касается это не только людей. Деление происходит также у кошек, приматов и других созданий. Что касается человека, то левшой обычно становится каждый десятый.

Коты делятся в пропорции 1 к 20. В Королевском университете Белфаста в Северной Ирландии изучили 21 кошку и 21 кота. Все кошки, кроме одной, выдались правшами, а все коты, кроме одного, ‒ левшами. Один кот был амбидекстром: он отлично владел обеими лапками.

Люди не видят разницы в том, правша ты или левша. Среди обеих групп полно талантливых и умных людей: ученых, актеров, писателей, изобретателей.