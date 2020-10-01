Нурмагомедов ответил пожелавшему увидеть его в крови Гэтжи

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов ответил американцу Джастину Гэтжи, пожелавшему увидеть его в крови. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен рассказал, что старается не реагировать на подобные высказывания, а также выразил готовность сам пустить кровь сопернику. Россиянин отметил, что сейчас у него много тяжелых тренировок, на которых он работает над тем, чтобы нанести оппоненту наибольший урон.

О желании увидеть кровь Нурмагомедова Гэтжи рассказал 23 сентября. Американец посчитал себя более безумным, чем россиянин.

Нурмагомедов и Гэтжи известны по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). 25 октября они сойдутся в главном бое вечера на турнире организации. Россиянину предстоит защищать пояс чемпиона UFC в легком весе. Гэтжи выйдет в октагон в статусе временного чемпиона.

Нурмагомедов не знает поражений в ММА и идет на серии из 28 побед. На счету Гэтжи 22 победы и два поражения в профессиональной карьере.