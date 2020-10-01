Лавров может выступить на встрече СБ ООН по Персидскому заливу

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Глава МИД РФ Сергей Лавров 20 октября может принять участие во встрече Совета Безопасности (СБ) ООН по Персидскому заливу. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Думаю, он выступит с гораздо более сильным заявлением, чем это удалось бы мне», — подчеркнул дипломат.

14 августа Путин предложил созвать онлайн-саммит для обсуждения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке. США позже отказались от предложения.

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