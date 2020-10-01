Предприниматели забраковали кандидатуру Андрея Осипова пост алтайского бизнес-омбудсмена

Руководство семи бизнес-объединений Алтайского края не одобрило кандидатуру председателя комитета по правовой политике АКЗС Андрея Осипова на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей региона. Они отмечают, что ничего не слышали о деятельности Осипова как защитника интересов бизнеса. Сам же парламентарий считает, что делать выводы о его персоне без очной встречи не совсем некорректно. Об этом пишет «Алтапресс».

Как сообщалось ранее, нынешний бизнес-омбудсмен Алтайского края Павел Нестеров написал заявление о досрочном уходе с должности. Он досрочно уйдет в отставку с 30 октября 2020 года, хотя срок его полномочий истекает только в 2023 году. 21 сентября в предпринимательские объединения края поступило письмо за подписью вице-губернатора Виталия Снесаря, в котором указано, что глава региона внесет в АКЗС кандидатуру Андрея Осипова на утверждение в качестве нового омбудсмена. Бизнес-сообществу, согласно действующему порядку, предлагалось согласовать это решение. Однако предприниматели не поддержали Осипова.

Они направили в адрес губернатора письмо, в котором указали, что претендент, несмотря на свою деловую репутацию и заслуженный авторитет в качестве депутата АКЗС, совершенно неизвестен как защитник интересов предпринимателей. «Он никогда не был активным членом предпринимательских объединений, участником регулярных предпринимательских форумов, и в качестве депутата Барнаульской Думы, а позднее в качестве депутата АКЗС не оказывал никакого содействия предпринимательскому сообществу в решении насущных вопросов», — указано в письме, которое цитирует издание. Авторы заявили, что у Осипова нет наработанной практики взаимодействия и общения с представителями малого и среднего бизнеса, а также необходимого опыта в отстаивания интересов предпринимателей. Этот пост, по их мнению, должен занять выходец из малого бизнеса, понимающий логику предпринимательства и имеющий авторитет общественного деятеля в бизнес-сообществе.

Письмо губернатору подписали руководители семи бизнес-объединений: Алтайский союз предпринимателей, краевые отделения «ОПОРы России» и «Деловой России», Союз крестьянских формирований, Союз ремесленников, Союз рекламистов и Союз риелторов Барнаула и Алтайского края. Помимо прочего, они предложили альтернативные кандидатуры на пост уполномоченного. Среди них руководитель компании «Алтайстройдеталь» и реготделения «Партии Роста» Антон Литвиненко и депутат Барнаульской гордумы и руководитель координационного совета предпринимателей Барнаула Юрий Ряполов, указывает издание.

Сам Осипов посчитал такие претензии необоснованными. По его словам, бизнесом он занимался в течение 20 лет, создал компанию «АСКО-Мед» с нуля и 14 лет ее возглавлял. Все трудности предпринимательства он, по его утверждению, знает и понимает, в том числе в части взаимодействия с госорганами. Кроме того, он указал на свой 10-летний опыт работы в АКЗС, заверив, что все эти годы ему приходилось защищать интересы всех, кто к нему обращался, в том числе предпринимателей. Осипов добавил, что другие бизнес-объединения его наоборот поддержали, в частности, Алтайская торгово-промышленная палата. Отметим, что она традиционно считается наиболее близким и лояльным властям органом.

Он также пояснил, что считает некорректным со стороны предпринимательского сообщества делать заявления о его персоне, не встретившись и не переговорив. Осипов якобы планировал встречу с руководством объединений, но ее будто бы перенесли из-за сложной эпидемиологической обстановки. По его предположению, встреча все же состоится, но ему хотелось бы услышать «конструктивную позицию».

ИА «Банкфакс» попыталось связаться с Андреем Осиповым, чтобы выяснить его позицию по ряду актуальных вопросов, поднятых в последнее время предпринимателями. Однако депутат оказался занят, и пообещал дать развернутый комментарий позже. Заметим, что недавно в АКЗС председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Алтайского Заксобрания Альберт Лунев отрицательно ответил на просьбы предпринимателей снизить стоимость патентов и налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения. В парламенте, судя по его комментарию, не готовы пойти на такие «жертвы», которые грозят выпадением из консолидированного бюджета региона до 4 млрд рублей. «Банкфакс» планировал выяснить, разделяет ли Осипов, как руководитель одного из комитетов Алтайского Заксобрания, позицию своего коллеги, идущую вразрез с интересами бизнеса, однако сделать это на момент подготовки материала не удалось.