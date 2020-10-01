Пропавшую тульскую школьницу нашли живой — и, похоже, беременной от отчима

Сожитель матери девочки, ранее судимый Станислав Гусельников, пустился в бега и до сих пор не пойман. По рассказам соседей, падчерица сама в него влюбилась.

В Тульской области разыгрывается семейная драма, достойная стать сюжетом мелодраматического сериала из российской сельской действительности. В Ленинском районе найдена живой пропавшая 28 сентября 13-летняя школьница из поселка Барсуки, но разыскивается ее 40-летний отчим, от которого она, как пишут СМИ, вероятно, беременна.

В последние дни вокруг Барсуков была развернута масштабная поисковая операция. Следователи завели дело об убийстве (это стандартная практика при исчезновении несовершеннолетних, поскольку в таком случае можно задействовать силы и средства по максимуму). Девочку искали полицейские, сотрудники МЧС, добровольцы.

Оказалось, что все это время школьница отсиживалась в доме крестницы своего отчима в поселке Плеханово. Оттуда ее забрали в Ленинский отдел полиции, где, призвав на помощь психологов, выяснили, что за время отсутствия никаких противоправных действий в отношении нее не совершалось.

Теперь разыскивают Станислава Гусельникова, который сбежал вместе с падчерицей. Мать девочки Наталья рассказала журналистам, как было дело. По ее словам, незадолго до исчезновения ее дочери и сожителя ей позвонили из полиции и попросили вместе с девочкой подъехать в отделение. Когда они с Гусельниковым и дочерью ехали в Ленинский по делам на такси, Наталья рассказала о необходимости наведаться в МВД. Услышав об этом, Станислав попросил таксиста остановить машину и вышел. Он сказал, что у него внезапно появились дела, и удалился.

Девочка выскочила вслед за ним и убежала. Наталья, у которой больные ноги и связанное с этим пособие по инвалидности, ринуться в погоню не смогла — только кричала, упрашивая дочь вернуться, но та не реагировала. Тогда женщина, собравшись с духом, отправилась-таки в полицию одна и там заявила о пропаже обоих своих близких.

Как потом выяснилось, девочку зря искали на чердаках, в подвалах, заброшенных зданиях и хозяйственных постройках — она нагнала отчима вскоре после того, как вслед за ним выскочила из машины, и он отвел ее к своей крестнице, велев той присмотреть за падчерицей. Сам же Гусельников скрылся в неизвестном направлении и до сих пор не найден.

По официальным данным, мужчину разыскивают «по подозрению в совершении преступления». В ориентировке, расклеенной по округе в виде плакатов о розыске, говорится, что Станислав ранее был судим за кражи и преступления, связанные с наркотиками.

Телеграм-канал Mash со ссылкой на свои источники в Барсуках пишет, что, по всей видимости, девочка забеременела от своего отчима, и именно поэтому, узнав о предстоящем визите в полицию, он сбежал.

Соседи Натальи рассказали, что она сошлась со Станиславом после того, как три года назад умер ее муж. Живет женщина на свое пособие по инвалидности и «детские» деньги (у нее есть еще одна дочь). Односельчане подметили, что одна из девочек словно бы влюбилась в Гусельникова и постоянно вокруг него крутилась, а он уделял ей много внимания и разговаривал на равных, как со взрослой. Дошло до того, что из-за своей подростковой влюбленности школьница начала скандалить с матерью.

По данным Mash, мужчина собирался отвести девочку к гинекологу, но из-за заявления Натальи о необходимости поехать в полицию не смог осуществить свой план. Соседи рассказали, что вроде бы Гусельников сообщил падчерице о якобы одолевшей его болезни, из-за которой им придется бежать, — но это, скорее всего, не более чем слухи.

Мать девочки, Наталья

«Они отстраненно от нас жили, обособленно. Стас иной раз подойдет к лавочке нашей, спросит, как дела, покивает головой и идет домой. Так что сказать, что эту семью хорошо знали в нашем дворе, не могу», — сказал журналистам один из соседей Натальи.

В 2015 году «Блокнот» рассказывал историю о том, как 51-летний мужчина из Волгоградской области влюбился в юную падчерицу и совратил ее. Чтобы скрыть эти отношения от жены, мужчина заставил девочку сделать аборт. Он лично отвез ее в больницу, где медики, узнав возраст пациентки, сообщили о ее беременности в полицию. Та быстро вычислила, кто к этому причастен.

В органах опеки потом особо подчеркивали, что семья, в которой воспитывалась девочка, считалась благополучной: родители не злоупотребляли алкоголем и никогда не попадали в поле зрения правоохранительных органов, поэтому социальные службы никак не могли заподозрить неладное. Мать девочки сама узнала о том, что происходило у нее за спиной, в отделении полиции.