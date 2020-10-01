В Китае начали делать прививки против COVID-19, не прошедшие проверку

На сегодняшний день в мире еще нет проверенной специалистами вакцины против коронавируса. Несмотря на это, китайские чиновники начали активно делать прививки множеству людей. При этом процесс тестирования был пропущен, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM со ссылкой на The Epoch Times.Три вакцины, которые являются основными кандидатами в борьбе с коронавирусом, начали вводиться сотрудникам предприятий государственного типа, правительственным чиновникам, а также сотрудникам компаний, которые занимаются изготовлением вакцин. На данный момент неизвестно, сколько именно людей в Китае были провакцинированы. Sinopharm Group, которая занимается последним этапом тестирования основной вакцины, заявила, что на сегодняшний день прививка была сделана уже сотням тысяч человек. Компания Sinovac Biotech сделала заявление о том, что вакцинацию прошло 10 тысяч человек. Некоторое время назад стало известно, что еще в начале осени практически 3 тысячи сотрудников компании Sinovac Biotech вместе со своими семьями также прошли вакцинацию. Перед поступлением в продажу, вакцина обязательно должна пройти несколько этапов испытаний. За счет этого специалисты смогут убедиться не только в ее эффективности, но и в безопасности.ВОЗ предоставила данные о том, что на данный момент на стадии разработки находится примерно 165 вакцин. 26 вакцин находятся на этапе клинических испытаний. Шесть основных кандидатов уже завершают последний этап испытаний. Три вакцины из шести были разработанными китайскими учеными.Стоит отметить, что больше ни одна страна не начала вводить непроверенные вакцины людям в настолько крупных масштабах. Непроверенные прививки могут стать причиной ужасных последствий или же развития серьезных осложнений. Люди, которые прошли вакцинацию добровольно, должны в обязательном порядке находиться под наблюдением специалистов.