Дочь алтайского писателя Шукшина пожаловалась властям антинародные масс-медиа

Заслуженная артистка России Мария Шукшина, дочь алтайского писателя и режиссера Василия Шукшина, опубликовала на своей странице в Instagram открытое письмо, в котором громко потребовала обратить внимание на информационную обстановку в стране. По ее мнению, дети воспитываются в атмосфере зла, бескультурья и бездуховности, чему способствуют масс-медиа и бездействие властей, несмотря на принятые поправки к Конституции. Судя по тексту, адресантами ее послания в том числе являются президент РФ Владимир Путин и архиереи РПЦ. На ее громкие высказывания уже отреагировал один из главных отечественных пропагандистов Владимир Соловьев.

Свое письмо Мария Шукшина адресовала «властям светским и духовным». Из дальнейшего пояснения становится ясно, что она имела ввиду первых лиц государства и высокопоставленных представителей религиозных организаций. «Сегодня весь мир борется с неким коронавирусом, а то, что огромную страну с начала 1990-х настойчиво заражают вирусом бескультурья, почему-то не замечают. Ведь каких людей показывают по ТВ/инету, в кино, театрах, на эстраде, такие и формируются! И уже нет у нашей молодежи иммунитета против пошлости, цинизма и отсутствия вкуса. Если в Конституцию внесли поправку о том, что «дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации», то вы какими детей себе представляете, мне вот интересно? В чем достояние видите?» — задалась вопросом культурный деятель.

По ее мнению, сложившаяся ситуация в информационном поле – «мина замедленного действия». Шукшина считает, что исправлять ситуацию надо как можно быстрее или будет поздно. «Дорогие товарищи депутаты, сенаторы, министры, президент, а также правящие архиереи, которые тоже активно за поправки выступали, а «за культуру, духовность и нравственность» почему-то молчат. Думать о том, чем вы пичкаете детей, нужно было еще вчера, ладно, Бог с вами, сегодня, но не завтра! Завтра будет поздно!», — заявила актриса.

Она считает, что взрослые сами могут формировать свое мировоззрение, решать, что им смотреть и слушать, но с детьми необходимо работать отдельно. В связи с этим Мария Шукшина предлагает создавать «правильный» контент. «Вкус надо прививать с детства, нужно развивать у человека желание познавать и обогащать свой внутренний духовный мир и, конечно, нужно предоставлять возможность выбора, наряду с бесконечным отрицательным контентом на всех федеральных каналах иметь еще и позитивный, просвещающий, патриотический, если хотите, а не опошлять все и вся вокруг и не превращать страну в стоящую в позе рака и подглядывающую в чужую замочную скважину! Масс-медиа давно стали антинародными, антигуманными, антигосударственными! Это медленное убийство души человека, его внутреннего света, данного при рождении!» — уверена Шукшина.

Она считает, что следы бездуховности в информационном пространстве видны уже сейчас: «озлобленность, сплошное потребительство, одиночество, пустота и разврат». Также она заметила, что еще остались люди, которые борются со злом, хотят от него оградиться в потоках «доброй» информации. «Где министр культуры? Где все многочисленные Советы по культуре?! Где, вообще, вы все, власти предержащие? Поставлены властвовать, вы должны чувствовать и потребность народа. Не все хотят соединяться со злом, жить по законам рынка. Люди все больше ищут здоровое информационное пространство. Но зло такое сильное, активное, организованное. Оно не устает регенерировать равнодушие, бездуховность, смрад. Мы все, кто не принимает его, должны противостоять ему совестливостью, порядочностью честностью и созиданием добра. Каждый на своем месте! Нас ведь много!?» — окончила Мария Шукшина.

Эмоциональный спич откликнулся в сердцах многих россиян, которые высказали слова поддержки в нелегком пути актрисы, борющейся со злом. «Полностью согласна! Мне очень жаль наше будущее поколение. Видят это все! Но у властей цель — деградация! Прям пора призыв кричать: вставай, страна огромная! Все СМИ продажные, прозападные. Нам надо самим организовываться в духовно-нравственные сообщества и нести русскую культуру и идеологию. Семейные русские традиции, одежда, музыка, церковные праздники надо внедрять незамедлительно. Да поможет нам Господь. Машенька, Золотые слова! Низкий вам поклон! Вставайте, люди добрые, плечо к плечу, за нас, за русских, православных, ради Христа и детей!» — писали комментаторы.

Некоторые высказали свои предположения относительно природы заявленной проблемы. «Все это осмысленно делается врагами намеренно по плану Алана Даллеса», — заявил один из неравнодушных. По другой версии, к упадку духовности Россию ведут злые силы иного порядка: «Наступил век Сатаны. Это он правит миром. Чтобы ему противостоять, нужны огромные силы».

Между тем более приземленно в дискуссию вступил главный отечественный пропагандист Владимир Соловьев. В разговоре с РИА «ФАН» он отметил, что в России действует свободы слова, и любая цензура в стране запрещена. «Написала [письмо] и написала. Ну и хорошо. У нас же в стране свобода слова. Дай бог ей здоровья. Она много лет замечательно занималась своей профессиональной деятельностью. Наверняка сеет доброе и разумное… Делает то, что считает правильным. Нужно написать письмо [Владимиру Путину] — хорошо. А вот насчет того, какая будет реакция, я хочу напомнить, что у нас в стране цензура запрещена», — отметил Соловьев. К этому можно добавить, что в России существует масса телеканалов, в том числе детских, и воспитание подрастающего поколения зависит от выбора источников информации.