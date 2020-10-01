Яна Рудковская и Евгений Плющенко стали родителями во второй раз

У пары родился сын от суррогатной матери.

45-летний продюсер Яна Рудковская и 37-летний олимпийский чемпион Евгений Плющенко стали родителями во второй раз! Этой неожиданной новостью поделилась семья на просторах Instagram. Мальчик родился 25 сентября. Родители назвали его Арсений. Рудковская показала серию снимков вместе с мужем, 7-летним сыном Сашей и новорожденным, предусмотрительно прикрыв личико смайликом.

«Теперь у меня 4 сына и я самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш — Арсений Евгеньевич Плющенко», — поделилась радостью Рудковская.

Не сложно догадаться, что ребенка супругам родила суррогатная мама. Продюсер не раз признавалась, что они с Плющенко очень хотели бы завести еще одного ребенка, но у них не получается – по состоянию здоровья женщина не в силах сама выносить ребенка. Еще осенью 2019 года Рудковская делилась, что из-за перенесенной операции у нее есть трудности с зачатием.

У пары было несколько попыток зачать ребенка с помощью ЭКО. Когда шел проект «Яна Супер», блондинка рассказывала, что проходит гормонотерапию, чтобы увеличить шансы на беременность. Ее не пугала перспектива поправиться. Она очень хотела родить дочку.

«Я прошла все круги ада с гормональной терапией. В течение двух лет каждые полгода мы пробовали забеременеть. Но для организма в 44 года это уже тяжело. Даже, если бы мне сказали, что из-за гормонов я стану толстой, я бы согласилась. Это неважно, главное — родить ребенка. Но шансы равны 10%», — рассказывала она.

Попытки забеременеть не прекращались последние несколько лет, но все тщетно.Тогда-то пара и задумалась о суррогатном материнстве. И если продюсер была готова пойти на это, то Плющенко поначалу очень не хотел.

«Я всегда мечтала о дочке. А вместо этого занималась бизнесом, скакала, все откладывала. У меня была операция, после которой стало ясно, что я не смогу сама выносить ребенка. Теперь главное — решиться на суррогатное материнство. Именно решиться, пересилить предубеждения — у Жени пунктик», — делилась она с журналом Tatler.

В итоге, как очевидно, продюсеру удалось убедить супруга в том, что суррогатное материнство – единственный выход. О том, что она скоро станет мамой, она намекала в своем недавнем интервью в шоу «Алена, блин», но все же предпочла не раскрывать всех карт, чтобы «не сглазить». И вот наконец счастливая мама смогла поделиться своей радостью с поклонниками.

Отметим, что у Рудковской есть два сына от прошлого брака с бизнесменом Виктором Батуриным – 19-летний Андрей и 18-летний Николай. В браке с Плющенко она с 2009 года, у них есть общий 7-летний сын Саша, а теперь еще и Арсений.

Напомним, ранее свое первое интервью дал Саша Плющенко. 7-летний мальчик пошел в 1-ый класс и отлично совмещает учебу и тренировки. Продюсера часто обвиняют в том, что она домашний деспот и заставляет ребенка работать как взрослого. Но Рудковская возразила, отметив, что Саша сам хочет стать фигуристом и даже переплюнуть по спортивным достижениям своего титулованного отца.