Два важнейших ледника Антарктиды разрушаются: ученые заметили многочисленные трещины и разломы

Согласно новым спутниковым снимкам, два важнейших ледника Антарктиды, Пайн-Айленд и Туэйтс, начали разрушаться с поражающей скоростью. Ледяные глыбы трескаются и ослабевают. Именно эти ледники ответственны за повышение уровня Мирового океана, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Объединившись, ледники образовали область плавучего льда, которая по площади подобна Норвегии. Глыбы содержат достаточно воды, чтобы Мировой океан поднялся на более чем один метр. Атмосферные и океанические изменения приводят к тому, что с каждым годом разрушение ледников происходит быстрее. Таяние особенно заметно за последние десять лет. Изучение двух ледников важно для понимания будущего планеты и прогнозирования уровня Мирового океана. Новые фотографии со спутника позволили увидеть структурные повреждения на границах сдвига шельфовых ледников: возникли немалые трещины и разломы, свидетельствующие о разрывании глыб льда на части. Пока что Пайн-Айленда и Туэйтса сдерживают таяние ледников, находящихся позади них. Если же этот лед растает, то разрушение других глыб тоже ускорится. Повышение уровня морей не избежать. Как спрогнозировали ученые, пострадают миллионы людей, проживающие в прибрежных зонах.Повреждения с каждым годом будут только ускоряться. Шельфовые ледники один за другим будут ослабевать и выпускать в океан тонны воды. Люди отслеживают появление новых разломов, но никак не могут повлиять на ситуацию.