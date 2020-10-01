«Маємо згуртуватися»: у Луцьку зібралися члени Всеукраїнської асоціації громад. ФОТО

У Луцьку відбулися збори Волинського регіонального відділення Всеукраїнської асоціації громад, під час яких обговорили питання, що стосуються діяльності асоціації, а також обрали голову регіонального відділення і делегатів від області на загальні збори асоціації.

Захід, який модерував директор з розвитку, заступник керівника Виконавчої дирекції Всеукраїнської асоціації громад Ігор Абрам’юк, відбувся сьогодні, 1 жовтня.

На початку зборів Ігор Абрам’юк зауважив, що збори почергово відбулися вже майже у всіх регіонах Україна. Основна мета зараз – мобілізувати асоціацію, оскільки саме зараз перед місцевим самоврядуванням – ціла низка викликів.

«Тому нам треба мобілізуватися, бути гуртованими. Треба правильно вибудувати, налагодити предметну взаємодію з державою не тільки в Києві, але і не місцях. Ми маємо спрацювати так, щоб пройти зараз цей період і після виборів, розуміючи, що є система і що у ній ви можете розраховувати на підтримку ваших інтересів», — звернувся заступник керівника Виконавчої дирекції Всеукраїнської асоціації громад до присутніх членів асоціації, серед яких – голови декількох ОТГ Волині. Зокрема, були присутні голова Боратинської сільської ради Сергій Яручик, Підгайцівської сільради – Юрій Семенюк, Доросинівської сільради – Микола Касянчук, Коршівської сільради – Марія Тарасюк, Смідинської сільради – Оксана Піцик, Копачівської сільради – Олександр Совтис та інші.

Учасники зборів розглянули сім питань порядку денного. Зокрема, спочатку Ігор Абрам’юк інформував присутніх про діяльність Всеукраїнської асоціації громад з реалізації Стратегії діяльності Асоціації на період місцевих виборів 2020 року. Поспілкувалися також про хід та результати адміністративно-територіальної реформи.

«На етапі узгодження перспективних планів ми мали багато хороших результатів. Наприклад, у тому моменті, що не стало абсурдно великого Луцька. У цьому ми були послідовними і на цьому стояли до кінця», — зауважив з-поміж іншого Ігор Абрам’юк.

Окрім того, учасники зборів обговорили внесення змін до Конституції та зміни до виборчого законодавства.

Наступні питання порядку денного мали організаційний характер й стосувалися, зокрема, обрання голови регіонального відділення і делегатів від області на загальні збори асоціації.

Так, головою Волинського регіонального відділення Всеукраїнської асоціації громад учасники зборів одноголосно обрали Сергія Яручика.

Щодо делегатів, то Ігор Абрам’юк зауважив, що загалом на загальних зборах Всеукраїнської асоціації громад, дату і формат яких наразі остаточно не затвердили, буде 300 делегатів з усієї України, а квота для Волині – 12. Тож члени зборів проголосували за 10 кандидатури 10 делегатів, які були учасниками зборів, а також доручили новообраному голові регіонального відділення Сергію Яручику та заступнику Голови Правління Всеукраїнської асоціації громад, Липинському сільському голові Богдану Гусаку, який був відсутній на зборах з об’єктивних причин, у робочому порядку визначити ще двох делегатів.

Далі ж учасники зборів обговорили інші актуальні та проблемні питання для територіальних громад. Зокрема, ті питання, які виникають у зв’язку зі створенням онлайн-платформи для сільгоспвиробників – Державного аграрного реєстру. Адже цей проєкт реалізують Мінекономіки спільно з Всеукраїнською асоціацією громад.

Зокрема, голова Смідинської сільської ради Оксана Піцик зауважила, що громада, яку вона очолює, мала змогу брати участь у пілотному проекті зі створення цього реєстру, оскільки є членом асоціації.

«У цьому теж є плюс, оскільки і міжнародні донори орієнтуються на членство у таких організаціях. Це така платформа між місцевим самоврядуванням і урядом, парламентом», — зауважила вона.

Окрім того, Оксана Піцик звернула увагу керівництва асоціації та своїх колег, які брали участь у заході, на те, що у переданні землі у відання громад важливим моментом має бути визначення чітких меж громад.

«Нині важливо чітко визначити, що таке межа. Нині фактично кожна громада знає про межі приблизно. Для моєї громади це буде дуже специфічний момент, бо ми доєднуємо громаду взагалі іншого району, будемо межувати вже з Любомльською міською радою. Маємо розуміти чітку межу. Треба залучити голів ОТГ до консультацій з цього приводу. Більше того, частина громади межує лісовими територіями. Це теж цікавий момент», — зауважила голова сільради.

Модератор заходу Ігор Абрам’юк порекомендував учасникам зборів озвучувати усі свої пропозиції, бачення, проблеми, чітко їх описувати та відправляти керівництву асоціації.

«Не мовчіть, коли щось розумієте, як має бути. Ми у Києві не усе можемо бачити. Давайте пропозиції, щоб ми у роботі з урядом, з парламентом рухалися у правильному напрямку», — сказав він.

Натомість на завершення заходу Сергій Яручик зауважив, що він та деякі інші учасники заходу стояли ще біля витоків Всеукраїнської асоціації сільських і селищних ради, яка згодом трансформувалася у Всеукраїнську асоціацію громад.

«За останній час ми дійсно бачимо чітку роботу асоціації, яка зайняла, зокрема, чітку позицію щодо перспективних планів областей. Важливу роль у цьому зіграла і співпраця із народними депутатами. Ми спілкувалися, дискутували. Надіюся, після виборів робота асоціації матиме нове дихання. Дійсно інколи тільки через асоціацію, через її виконавчу дирекцію можна донести наші питання до Києва», — сказав Сергій Яручик.

Довідково:



Всеукраїнська асоціація громад є найбільш чисельним загальнонаціональним добровільним об’єднанням органів місцевого самоврядування. Асоціацію утворили у 2009 році, її сленами тоді стали понад 8000 сільських та селищних рад. До листопада минулого року асоціація діяла під назвою Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад. 28 листопада 2019 року її перейменували у Всеукраїнську асоціацію громад.