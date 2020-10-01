Евросоюз расширил санкции за строительство Крымского моста

Евросоюз внес двух физических лиц и четыре организации в список индивидуальных санкций, которые, по мнению Брюсселя, причастны к строительству Крымского моста. Информация размещена в «Официальном журнале» Евросоюза.

В санкционный список вошли генеральный директор «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов и замгендиректора инфраструктурных проектов компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.

Под санкции также подпали «Ленпромтранспроект», Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, Крымская железная дорога, Крымская первая страховая компания.

Строительство автомобильной части Крымского моста завершилось в мае 2018 года, железнодорожное движение по нему запустили в декабре 2019 года.