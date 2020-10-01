Конные лучники Александра Македонского

Конные лучники, хотя и были мало распространены среди греков, являлись одним из самых эффективных и манёвренных родов войск в армии Александра Великого.
Эпоха античности: лук мне друг
В классическую эпоху в Греции лук, хотя и был известен издревле, мало использовался как самими греками, так и их союзниками, считаясь оружием малодостойным для настоящего воина и менее эффективным чем метательный дротик и праща.
Больше остальных были известны лучники-критяне, за звонкую монету нанимавшиеся на службу к любому, кто был готов платить, однако в полисных армиях число таких стрелков исчислялось десятками или сотнями человек.Ещё более экзотичным родом войск для греков были конные лучники — в наиболее развитых областях Эллады даже конница ближнего боя была распространена весьма ограниченно и играла вспомогательную роль, что же говорить о всадниках-лучниках?
С другой стороны такой способ ведения боя был грекам хорошо известен по их контактам с персидскими сатрапами и особенно кочевникам Причерноморья, причём если стереотипный грек представлялся в образе пехотинца-гоплита, то с конными лучниками происходит обратное: для обозначения стрелков в Греции используется слово «скиф», хотя всадник мог быть совсем другого роду-племени.
Тем не менее, число этих воинов даже в Афинах было сравнительно небольшим — во время Пелопоннесской войны во всей державе их было только две сотни.
Бой скифов с греками. Источник: printerst.com
Главным оружием скифов-массагетов был сложносоставной лук характерной W-формы специально приспособленный для стрельбы верхом длиной до 90 сантиметров. Для стрельбы использовались стрелы с бронзовыми реже железными, костяными и роговыми наконечниками, судя по форме которых можно сделать вывод, что «иппотоксаты» предпочитали вести бой на большой дистанции против неприятеля, не имеющего тяжёлого защитного вооружения.
Большинство всадников экипировались кинжалами и короткими мечами, пригодными скорее для самообороны чем для рукопашной, более обеспеченные могли позволить себе длинный прямой меч вроде спаты или молот-клевец. Большинство конников традиционно не использовали доспехов, однако самые знатные не гнушались чешуйчатыми или ламеллярными элементами доспеха, менее состоятельные использовали войлочные или кожаные панцири и лёгкие щиты.Впрочем, хотя вооружение массагетов и влияло на их тактику, главное за что ценились эти всадники были их превосходная организация и высокая эффективность как на поле боя, так и в походе.
Походы Александра Македонского — а были ли «скифы»?
Традиционно для иранских народов «скифы» делились на десятки, сотни и тысячи — в македонской армии они сохранили прежнюю структуру, причём из наиболее знатных и отважных всадников был сформирован отдельный отряд «конных лучников» или «иппотаксотов», составивший одну из элитных частей времён индийского похода Александра.
Скифы в армии великого полководца появились не сразу: македонская конница начального периода царствия предпочитала сражаться в ближнем бою, небольшие отряды набранные из фракийцев исповедовали тактику тарентинцев или нумидийцев, то есть использовали дротики и преследовали бегущего врага. Лучники же были исключительно пешими, нанимавшиеся на Крите или завербованные в Греции.
Столкнувшись с конными лучниками в армии Дария, Александр быстро оценил всю полезность этих воинов, которые могли как завязать бой, так и охватить неприятельские фланги или совершить форсированный марш, что было особенно важно на втором этапе походов Александра.
Массагетский конный лучник. Источник: printerst.com
Став персидским царём, Александр призвал кочевников, живших в приграничье, к соблюдению союзнических договоров, заключённых с предыдущими шахиншахами. «Скифы», в свою очередь, были немало впечатлены военными успехами Александра и его личной доблестью, что высоко ценилось среди воинственных всаднических народов.
Восстание Спитамена, к которому присоединилась часть кочевых племён, и его стремительное подавление Александром, также сыграли свою роль: желающие попытать счастья в походах степняки охотно шли на службу к «Искандеру Великому». Преимущественно под знамёнами царя сражались дахи и массагеты, великолепно проявившие себя в Индийских кампаниях.
Сформировав отборный корпус иранцев Александр раз за разом включал их в состав своих «летучих корпусов» — оперативных соединений, формировавшихся из наиболее маневренных и боеспособных частей своей армии, силами которых достигалось решающее превосходство на стратегически важных пунктах линии соприкосновения.
Источники
- Head, D. Armies of the Macedonian and Punic Wars 359 BC to 146 BC London, 1982.
- Sidnell, Ph. Warhorse: Cavalry in Ancient Warfare London, 2008.
- Алексинский Д. П., Жуков К. А., Бутягин А. М., Коровкин Д. С. Всадники войны. Кавалерия Европы, СПб, 2005.
- Денисон Д. Т. История кавалерии М., 2014.
- Свечин А. А. Эволюция военного искусства М.-Л., 1928.
- Фор П. Повседневная жизнь армии Александра Македонского М., 2008.
- Шеппард, Р. Македонцы против персов: противостояние Востока и Запада М., 2014.
Владимир Шишов