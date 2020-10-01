Конные лучники Александра Македонского

Конные лучники, хотя и были мало распространены среди греков, являлись одним из самых эффективных и манёвренных родов войск в армии Александра Великого.

Эпоха античности: лук мне друг

В классическую эпоху в Греции лук, хотя и был известен издревле, мало использовался как самими греками, так и их союзниками, считаясь оружием малодостойным для настоящего воина и менее эффективным чем метательный дротик и праща.

Больше остальных были известны лучники-критяне, за звонкую монету нанимавшиеся на службу к любому, кто был готов платить, однако в полисных армиях число таких стрелков исчислялось десятками или сотнями человек.Ещё более экзотичным родом войск для греков были конные лучники — в наиболее развитых областях Эллады даже конница ближнего боя была распространена весьма ограниченно и играла вспомогательную роль, что же говорить о всадниках-лучниках?

С другой стороны такой способ ведения боя был грекам хорошо известен по их контактам с персидскими сатрапами и особенно кочевникам Причерноморья, причём если стереотипный грек представлялся в образе пехотинца-гоплита, то с конными лучниками происходит обратное: для обозначения стрелков в Греции используется слово «скиф», хотя всадник мог быть совсем другого роду-племени.

Тем не менее, число этих воинов даже в Афинах было сравнительно небольшим — во время Пелопоннесской войны во всей державе их было только две сотни.

Бой скифов с греками. Источник: printerst.com

Главным оружием скифов-массагетов был сложносоставной лук характерной W-формы специально приспособленный для стрельбы верхом длиной до 90 сантиметров. Для стрельбы использовались стрелы с бронзовыми реже железными, костяными и роговыми наконечниками, судя по форме которых можно сделать вывод, что «иппотоксаты» предпочитали вести бой на большой дистанции против неприятеля, не имеющего тяжёлого защитного вооружения.

Большинство всадников экипировались кинжалами и короткими мечами, пригодными скорее для самообороны чем для рукопашной, более обеспеченные могли позволить себе длинный прямой меч вроде спаты или молот-клевец. Большинство конников традиционно не использовали доспехов, однако самые знатные не гнушались чешуйчатыми или ламеллярными элементами доспеха, менее состоятельные использовали войлочные или кожаные панцири и лёгкие щиты.Впрочем, хотя вооружение массагетов и влияло на их тактику, главное за что ценились эти всадники были их превосходная организация и высокая эффективность как на поле боя, так и в походе.

Походы Александра Македонского — а были ли «скифы»?

Традиционно для иранских народов «скифы» делились на десятки, сотни и тысячи — в македонской армии они сохранили прежнюю структуру, причём из наиболее знатных и отважных всадников был сформирован отдельный отряд «конных лучников» или «иппотаксотов», составивший одну из элитных частей времён индийского похода Александра.

Скифы в армии великого полководца появились не сразу: македонская конница начального периода царствия предпочитала сражаться в ближнем бою, небольшие отряды набранные из фракийцев исповедовали тактику тарентинцев или нумидийцев, то есть использовали дротики и преследовали бегущего врага. Лучники же были исключительно пешими, нанимавшиеся на Крите или завербованные в Греции.

Столкнувшись с конными лучниками в армии Дария, Александр быстро оценил всю полезность этих воинов, которые могли как завязать бой, так и охватить неприятельские фланги или совершить форсированный марш, что было особенно важно на втором этапе походов Александра.

Массагетский конный лучник. Источник: printerst.com

Став персидским царём, Александр призвал кочевников, живших в приграничье, к соблюдению союзнических договоров, заключённых с предыдущими шахиншахами. «Скифы», в свою очередь, были немало впечатлены военными успехами Александра и его личной доблестью, что высоко ценилось среди воинственных всаднических народов.

Восстание Спитамена, к которому присоединилась часть кочевых племён, и его стремительное подавление Александром, также сыграли свою роль: желающие попытать счастья в походах степняки охотно шли на службу к «Искандеру Великому». Преимущественно под знамёнами царя сражались дахи и массагеты, великолепно проявившие себя в Индийских кампаниях.

Сформировав отборный корпус иранцев Александр раз за разом включал их в состав своих «летучих корпусов» — оперативных соединений, формировавшихся из наиболее маневренных и боеспособных частей своей армии, силами которых достигалось решающее превосходство на стратегически важных пунктах линии соприкосновения.

Источники

Head, D. Armies of the Macedonian and Punic Wars 359 BC to 146 BC London, 1982.

Sidnell, Ph. Warhorse: Cavalry in Ancient Warfare London, 2008.

Алексинский Д. П., Жуков К. А., Бутягин А. М., Коровкин Д. С. Всадники войны. Кавалерия Европы, СПб, 2005.

Денисон Д. Т. История кавалерии М., 2014.

Свечин А. А. Эволюция военного искусства М.-Л., 1928.

Фор П. Повседневная жизнь армии Александра Македонского М., 2008.

Шеппард, Р. Македонцы против персов: противостояние Востока и Запада М., 2014.

Владимир Шишов